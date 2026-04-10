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Der Sommerfahrplan des FC Bayern München für die Saison 2026/27

Ein vollgepackter Sommer steht an. Nach der WM startet der FC Bayern im Juli in die Vorbereitung und bestreitet im August die Audi Summer Tour in Asien. Der Sommerfahrplan der Münchner.
Christina Stelzl
Christina Stelzl |
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Trainer des FC Bayern: Vincent Kompany.
Trainer des FC Bayern: Vincent Kompany. © IMAGO/Anadolu Agency

 

Der FC Bayern wird im kommenden Sommer zum wiederholten Male die Audi Summer Tour in Asien bestreiten. Die Münchner reisen in der Zeit vom 1. bis 8. August zunächst auf die südkoreanische Insel Jeju, dann nach Hong Kong.

Das erste Testspiel bestreitet der FC Bayern am 4. August in Südkorea gegen Jeju SK FC. Am 7. August steht für den deutschen Rekordmeister ein Duell in Hongkong gegen Aston Villa auf dem Plan.

Auch im Juli wurde bereits ein erster Test fixiert. Am 25. Juli ist der FC Bayern beim Vereinsjubiläum von Drittligist Wehen Wiesbaden zu Gast.

 Der Sommer-Fahrplan des FC Bayern im Überblick

  • 25. Juli, 15.30 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern
  • 1. August: Start Audi Summer Tour 
  • 4. August: FC Bayern - Jeju SK FC
  • 7. August: FC Bayern – Aston Villa
  • 8. August: Ende Audi Summer Tour
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