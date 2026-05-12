Michael Olise wird in Frankreich zum besten Spieler im Ausland geehrt. Mit dabei: Seine Eltern und eine blonde Begleitung.

Man merkte Michael Olise die Aufregung am Rednerpult im Pariser Palais Brongniart an. Aber da musste der Flügelflitzer des FC Bayern durch. "Ich möchte mich bei meinen Mitspielern, meinen Trainern und allen, die mich in dieser Saison unterstützt haben, bedanken", zählte Olise in seiner Rede auf. Wenige Minuten zuvor wurde er von Florent Malouda, seiner Zeit ebenfalls ein begnadeter Außenstürmer, geehrt.

Eltern und Managerin begleiten Olise bei der Zeremonie

Nicht Kylian Mbappé, nicht Hugo Ekitiké, sondern Olise wurde am Montagabend von der französischen Fußballer-Gewerkschaft (UNFP) zum besten Franzosen im Ausland gekürt. Keinesfalls selbstverständlich. Immerhin ist Olise gebürtiger Londoner und er spricht auch nicht fließend Französisch. "Die Trophäe zu bekommen, ist eine große Ehre für mich", sagte der 24-Jährige.

Sein stolzer Papa Vincent Olise filmte ihn mit dem Handy aus dem Publikum. Aber nicht nur er begleitete seinen Sohn an diesem besonderen Tag. Auch seine französische Mutter, wegen der auch für die Équipe Tricolore spielt, war dabei. Schon vor der Zeremonie posierten sie mit ihrem Sohn auf dem roten Teppich vor dem Prunkbau. Ein seltenes Bild. Normalerweise zeigt sich Olise mit seinen Eltern eigentlich nie in der Öffentlichkeit.

Posierte mit seiner Managerin Rebecca James: Michael Olise. © IMAGO

Olise schockiert: "Sind wir live?"

Bei der Verleihung in Paris war das anders. Auch seine Managerin Rebecca James war dabei, ließ sich mit dem Geehrten und der Trophäe ablichten. Das gab dem introvertierten Offensivkünstler sichtlich Rückhalt. Olise, der einen schicken schwarzen Anzug mit Krawatte trug, war nicht so zurückhaltend wie sonst. Er nahm sich reichlich Zeit für die Fans. Auch kam ihm gleich mehrmals ein Lächeln über die Lippen.

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Nur in einzelnen Momenten ließ er es aufblitzen, dass es ihm durchaus etwas unangenehm ist, im Mittelpunkt zu stehen. Bei einem Interview auf Französisch verhaspelte er sich etwas und fluchte dann auf Französisch. "Sind wir live?", fragte er die Journalistin schockiert. Sympathisch, oder?

Olise will mit dem FC Bayern noch das Double gewinnen

"Mein Ziel in dieser Saison war es, mit Frankreich und dem FC Bayern alles zu gewinnen", sagte der Offensivkünstler, dem alleine in der Bundesliga bisher 15 Tore und 22 Assists gelangen, dann. Bis auf die Champions League ist das in den nächsten Monaten noch möglich. Nach dem Pokalfinale (23. Mai, 20 Uhr) mit den Münchnern geht es für ihn zur Weltmeisterschaft in die USA, Mexiko und Kanada.

Und dort auf dem Platz wird sich Olise sicherlich wieder deutlich wohler fühlen als bei Reden vor einer großen Menge. Immerhin ist der Franzose nicht umsonst Fußballer geworden und nicht Moderator.