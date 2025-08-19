Der nächste Dauerpatient? Das große Aber bei FC-Bayern-Wunschspieler Nkunku

Der FC Chelsea würde Christopher Nkunku allenfalls fest verkaufen, doch die Bayern bevorzugen eine Leihe. Auch, weil der Franzose in den vergangenen Jahren mit großen Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte.

Dem FC Bayern droht die nächste Hängepartie auf dem Transfermarkt! Nachdem die Verantwortlichen des VfB Stuttgart am vergangenen Wochenende den Transfer von Nationalspieler Nick Woltemade öffentlichkeitswirksam ad acta gelegt haben, richteten die Münchner ihren Fokus auf Chelsea-Star Christopher Nkunku – doch auch der Transfer droht nun zu scheitern.

Zwar soll sich der deutsche Rekordmeister mit dem Franzosen bereits einig sein, allerdings gestalten sich die Verhandlungen mit dem FC Chelsea schwierig. Wie "Bild" und Sky übereinstimmend berichten, kam es am Rande des Premier-League-Spiels der Blues gegen Crystal Palace am Wochenende zu Gesprächen mit Nkunku-Berater Pini Zahavi – ja: DER Pini Zahavi – und den Verantwortlichen der Londoner. In diesem sei klargestellt worden, dass der Spieler noch mindestens ein Jahr bleiben solle.

FC Bayern will Nkunku ausleihen, doch Chelsea stellt sich quer

Ein Knackpunkt der Verhandlungen: Bayern würde den Spieler gerne ausleihen, womöglich auch mit Kaufoption. Chelsea hingegen will Nkunku, sofern man ihn überhaupt ziehen lässt, lieber fest verkaufen. Laut "Bild" wurde die mögliche Ablösesumme am Wochenende bei 35 bis 40 Millionen Euro eingeordnet, englische Medien berichten gar von 50 Millionen.

Alles Summen, die die Bayern zahlen könnten – wenn sie denn wollten. Genau das scheint aktuell allerdings nicht der Fall. Stattdessen bevorzugt man eine Leihe, welche mit weniger Risiko verbunden wäre. Einerseits, um den Platz für einen möglichen Woltemade-Wechsel im nächsten Jahr freizuhalten. Andererseits, weil Nkunkus Körper in den vergangenen Jahren immer wieder Probleme gemacht hat.

Großes Verletzungspech: Nkunku verpasste 54 Spiele in gerade einmal zwei Jahren

Seit seinem 60-Millionen-Wechsel von RB Leipzig zu Chelsea im Sommer 2023 hat der 27-jährige Angreifer immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, weshalb er sich bei den Londonern auch nie nachhaltig durchsetzen konnte. Laut dem Portal "transfermarkt.de" fiel Nkunku in den vergangenen beiden Jahren insgesamt 273 Tage (!) verletzungsbedingt aus und verpasste deshalb für Verein und Nationalmannschaft ganze 54 Partien, also fast die Hälfte aller möglichen Spiele. Vor allem das Knie bereitete dem Franzosen immer wieder Probleme.

Das Thema Verletzungen ist eines, welches die Bayern ohnehin seit Jahren begleitet. In Serge Gnabry haben die Münchner bereits einen Offensivspieler im Kader, der immer wieder durch Blessuren zurückgeworfen wird. Selbiges galt für Kingsley Coman, der zuletzt nach Saudi-Arabien zu Al-Nassr verkauft wurde. Dass die Verantwortlichen bei Nkunku eine Leihe bevorzugen, um nicht den nächsten Spieler für teures Geld zu verpflichten, welcher sich schlussendlich als Dauerpatient entpuppt, ist also durchaus nachvollziehbar.

Ein fitter Nkunku wäre für Bayern eine wertvolle Alternative

Klar ist aber auch: Ein fitter Nkunku würde für den Kader eine große Verstärkung bedeuten. Vor allem während seiner Zeit in Leipzig stellte der Franzose seine enormen Qualitäten unter Beweis, wurde 2022 sogar Spieler des Jahres in Deutschland und ein Jahr später Torschützenkönig. Zudem ist er in der Offensive flexibel einsetzbar und kann in der Sturmspitze, als Zehner und auf dem Flügel agieren.

Auf dem Papier erfüllt er also genau das Profil, nach dem die Bayern nach den zahlreichen Abgängen in diesem Sommer suchen. Wenn er denn fit bleibt – und Chelsea mitspielt.