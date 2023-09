Der junge Franz Beckenbauer: Geheime Hochzeit mit Brigitte und ein Eklat mit dem FC Bayern

AZ-Autor Florian Kinast veröffentlicht die Beckenbauer-Biografie "Mensch, Kaiser". Teil 2 der exklusiven Serie beleuchtet seine Ehe mit Brigitte und warum er mit dem FC Bayern immer wieder für Aufregung sorgte.

Der Schornsteinfeger als Eheglücksbringer: Am 11. September 1966 heiratet Franz Beckenbauer seine Brigitte, die sich für ihn scheiden ließ. Zuvor hat er in Solln für 180 000 Mark ein Eigenheim gekauft. Foto: imago

München - Es ist still geworden um den Kaiser. Nach dem Tod seines Sohnes 2015, den Enthüllungen um die Vergabe der WM 2006 und aufgrund von schweren gesundheitlichen Problemen hat sich die bis heute größte Persönlichkeit des deutschen Fußballs zuletzt immer mehr aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

In der neuen, am 29. September erscheinenden aktuellen Biografie "Mensch, Kaiser – Lichtgestalt mit Schattenseiten" beleuchtet AZ-Autor Florian Kinast die Höhen und Tiefen, die sich schon immer durch Beckenbauers Leben zogen und schildert in detailreichen Erzählungen neben seinen Erfolgen als Spieler und Teamchef auch seinen jahrzehntelangen Kampf um Respekt und Wertschätzung.

Das Buch beleuchtet seine großen Leistungen auf dem Fußballplatz, aber auch seine Nähe zu den Mächtigen der bayerischen Politik, seine Ausflüge in Hochkultur und Gesellschaft, die ihm manchmal das Ansehen eines kosmopolitischen Weltmanns einbrachten – und andere Male den Ruf eines Gockels aus Giesing. In einem exklusiven Vorabdruck präsentiert die Abendzeitung eine fünfteilige Serie.

Schokolade und Spaziergänge: Zwischen Franz Beckenbauer und Brigitte war's Liebe

Im Stadtteil Solln kauft er sich 1966 für 180.000 Mark sein erstes Eigenheim. Eine Doppelhaushälfte in der Hofbrunnstraße 93. Hier lebt Beckenbauer nun – mit seiner Brigitte, seiner ersten Ehefrau. Die beiden kennen sich ein knappes Jahr. Die bereits verheiratete Brigitte Schiller, Mädchenname Wittmann, geboren 1944 in Ingolstadt, arbeitet als Stenografin, Telefonistin und Sekretärin in der Sportschule Grünwald, die beiden sehen sich immer auf den Lehrgängen des DFB.

Strandurlaub in Riccione: Franz und Brigitte Beckenbauer. imago © imago

Anfangs bringt ihr der Franz stets eine Tafel Schokolade mit. Immer wieder gehen sie Richtung Isar spazieren, bald wird's vertrauter. Aus Liebe zu Franz lässt sie sich von ihrem ersten Mann scheiden, der Weg ist frei für eine zweite Ehe. In Münchner Medienkreisen spekuliert man schon länger über eine baldige Hochzeit, immer wieder rufen Reporter bei Brigittes Mutter Katharina und Bruder Egon an.

Doch beide halten dicht. Aus Angst vor großem Rummel und um das Risiko durchsickender Informationen zu minimieren, informieren Franz und Brigitte den kleinen Kreis an geladenen Gästen erst am Hochzeitstag selbst, wenige Stunden vor der feierlichen Zeremonie am 11. September 1966. Es ist Beckenbauers 21. Geburtstag.

Der gehört mir: Brigitte und Franz Beckenbauer. © imago

Sogar in getrennten Autos fahren sie (Brigitte in Beckenbauers Mercedes 230 SL) und er (Franz in einem geliehenen VW) zur Vermählung ins Fünf-Seen-Land im Südwesten Münchens. Nach Steinebach am Wörthsee. Bürgermeister Albert Porzel persönlich nimmt an diesem späten Sonntagabend um 21.15 Uhr die Trauung vor, alles läuft nach Plan – sieht man von dem kleinen Zwischenfall vor der anschließenden Hochzeitsfeier im Strandhotel Fleischmann ab.

Brigitte wird zur großen Stütze für Franz Beckenbauer und seine drei Söhne

Der als Türsteher engagierte Student Uwe B. verwehrt Beckenbauer dort mit dem Hinweis "Geschlossene Gesellschaft" den Zutritt. Erst auf Intervention, er sei ja selbst der Bräutigam, erhält er Einlass. Drin serviert Wirtin Friedl Mandel ein Büffet mit Forelle in Aspik, Hummer, Roastbeef und bayerischen Schmankerln, mit dabei sind Beckenbauers Eltern und Bruder Walter samt Frau, Brigittes Mutter, der Bruder, die engere Verwandtschaft. Natürlich Robert Schwan. Und Dettmar Cramer.

Es ist ein harmonischer Auftakt in eine Ehe, in der Brigitte Beckenbauer eine große Stütze wird für ihren Franz – und als die wesentlich gereiftere Persönlichkeit auch die Erziehung der bald drei Kinder übernehmen wird: Michael, der noch 1966 auf die Welt kommt, Stephan, geboren 1968. Und auch den aus der Beziehung mit Freundin Ingrid stammenden Thomas, den die Beckenbauers adoptieren und zu sich nehmen.

Familienfoto mit Klavier: Die Beckenbauers. © imago

Der Bund fürs Leben, von dem Bürgermeister Porzel bei der Trauung spricht, wird freilich kein ganzes Leben halten, offiziell nur 24 Jahre, bis zur Scheidung 1990. De facto ist die Ehe jedoch schon viel früher am Ende.

Beim FC Bayern provoziert Franz Beckenbauer mit seiner Spielweise

Große Aufregung gibt es im DFB-Pokalfinale 1969 um Franz Beckenbauer. Wieder einmal. Schon beim Bundesliga-Auswärtsspiel in Hannover hatte er mit seiner aufreizend lässigen, als Hang zu grenzenloser Hybris interpretierten Spielweise das Publikum provoziert – um sich dann nach Abpfiff zu einer Geste in Richtung Tribüne hinreißen zu lassen, die laut mancher Berichte mehr so der Figur des Brüsseler Wahrzeichens Manneken Pis nachempfunden schien.

Pokalsieger! Franz Beckenbauer (M.) siegt im Finale 1969 gegen Frankfurt – und sorgt mit einer "Blutgrätsche" für Aufregung. © imago

In Münchner Gazetten war einfach vom "Brunnenbuberl" die Rede. Der Kaiser pinkelt auf sein Volk? Eine "ungebührliche Pose", wie der DFB feststellte, um Beckenbauer zu einer Geldstrafe von 1.000 Mark zu verurteilen. Doch auch beim Pokalfinale in Frankfurt symbolisiert eine einzige Szene die über seine gesamte Karriere währende Kluft zwischen Beckenbauer und seinem Publikum und verdeutlicht, warum der Franz nie einer von ihnen ist – und auch nicht werden wird.

Die Bayern führen schon 2:1, als Rechtsaußen Stan Libuda auf das Tor von Sepp Maier läuft. Der dribbelstarke Libuda ist eine Legende auf Schalke, noch heute kennt man das Litfaßsäulenzitat aus den Sechziger Jahren, mit dem die Kirche zum Gottesdienst lud: "Niemand kommt an Gott vorbei..." Worauf ein Schalke-Fan darunter notierte: "Außer Libuda".

Foul gegen Stan Libuda: Danach demütigte Franz Beckenbauer Gegner und Fans

Auch am Kaiser kommt Libuda vorbei, doch dann grätscht Beckenbauer dazwischen und holt ihn von den Beinen. Eine klare, damals noch nicht mit Platzverweis geahndete Notbremse. Als Maier den folgenden Freistoß abfängt und zu Beckenbauer wirft, kommt es zum Eklat. Beckenbauer trabt zur eigenen Eckfahne direkt vor dem Schalke-Fanblock und beginnt, kunstvoll mit dem Ball zu jonglieren. Mit Fuß, mit Knie, mit Kopf. Eine unverschämte Provokation, die den Anhang in Königsblauer Tobsucht nahebringt, Wut und Zorn entladen sich in gellendem Gepfeife und Gebrüll.

Erst als sich ein Schalker Spieler nähert, spielt Beckenbauer den Ball zurück zu Maier, im "Tagesspiegel" steht dazu geschrieben: "Beckenbauer führte seine Privatvorstellung etwa 40 Sekunden lang fort und schob dann den Ball beiseite wie einen leeren Suppenteller (…) Er demütigte den Gegner und dessen Anhänger, hielt Zwiesprache mit dem Volk, selbstbewusst, herausfordernd und vernichtend zugleich."

Naiv oder überheblich? Franz Beckenbauer verstand die ganze Aufregung nicht

Später wird er sagen, er habe die ganze Aufregung der Fans gar nicht verstanden. Tat er das wirklich nicht? War es tatsächlich unbedachte Naivität, wie er vorgeben wollte? Oder hatte er mit diesem kalkuliert prätentiösen Pfauengehabe aus voller Absicht die Zuschauer gegen sich aufgebracht? Als Ausdruck einer Überheblichkeit? Beckenbauer wird sich noch oft nicht richtig wertgeschätzt und gewürdigt wissen in seiner Laufbahn und in seinem Leben.

Ein Unvollendeter wird er nicht bleiben bei seinen vielen Erfolgen. Aber oft ein Unverstandener. Lesen Sie weiter im Buch über Beckenbauers frühe Vorliebe für Edgar-Wallace-Romane, seinen Traum von einem eigenen Kiosk an einer Münchner U-Bahn-Haltestelle – und wie ein Schnurrbart seine Münchner Fans in Rage brachte.

Früh übt sich. . .: Franz Beckenbauer mit Sohn Thomas. © imago

Florian Kinast: Mensch Kaiser - Lichtgestalt mit Schattenseiten. Lübbe Life, 287 Seiten, ISBN: 978-3-431-07057-6