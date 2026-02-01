Der FC Bayern bröckelt: Nur eine Tendenz oder schon ein Trend?

Drei Spiele, nur vier Punkte – der schlechteste Start für den FC Bayern in eine Rückrunde seit 2015. Muss man sich um die Überbayern plötzlich Sorgen machen? Eberl: "Jetzt können wir mal den Akku aufladen, vor allem im Kopf."

Das Ungeheuer wartete am Ausgang. Jenes, das seine Gegner mit Kopfbällen erledigte. Horst Hrubesch, eine der größten HSV-Legenden, hatte sich in den Katakomben des Volksparkstadions zwischen den Spielerkabinen und dem Busparkplatz positioniert. Zugig war es dort, eine fiese Kälte kroch einem in die Knochen. Das Ungeheuer, mittlerweile 74 Jahre alt, trug keine Mütze. Seine gute Laune, sein Humor strahlten eine freundliche Wärme aus.

"Manu, der Bus fährt", sprach Hrubesch als sich Manuel Neuer nach den Interviews den Weg durch die Leute Richtung Ausgang bahnte. Den ehemaligen Mittelstürmer, seit Sommer ohne Funktion beim HSV, hatte er zunächst nicht gesehen, blickte dann im Vorbeigehen erschrocken zur Seite. Schnell hellte sich das Gesicht des Bayern-Torhüters auf und er drückte seinen ehemaligen Trainer. Unter "Hotte", so sein Spitzname im Norden, wurde Neuer 2009 in Schweden U21-Europameister.

Der FC Bayern verspielt erneut eine Führung

Man wünschte und versprach sich ein baldiges Wiedersehen, dann stieg Neuer in den Mannschaftsbus. Verpasst hatten der Kapitän und seine Mitspieler an diesem Abend drei Punkte einzusacken beim so mutigen Aufsteiger, der den Bayern beim 2:2 eine offene Feldschlacht lieferte. Die Münchner waren wie vor einer Woche bei der 1:2-Pleite gegen den FC Augsburg wieder in Führung gewesen (diesmal 2:1) und wieder kam kein Sieg heraus.

Aus den ersten drei Rückrundenspielen haben die Bayern lediglich vier Punkte geholt – so wenige wie seit elf Jahren nicht mehr, seit der Saison 2014/15. Eine der sechs Halbzeiten, die zweite, diese furiose beim 5:1 nach 0:1 bei RB Leipzig, war überragend. Sonst? Drei ordentliche bis durchschnittliche Halbzeiten wie die beiden beim HSV und die erste gegen Augsburg. Die zweite gegen die Schwaben war eine der schwächsten dieser Saison. Die Leichtigkeit ist weg, deutliche Siege, die die Bayern so einfach aussehen ließen – das war einmal. Sie scheinen nun verwundbar, die Gegner finden Mittel und Wege der Gegenwehr.

Fünf Gegentore in den letzten drei Spielen

"Wir sagen nicht, dass wir alles an die Wand spielen. Wir haben immer gesagt, es ist ein verdammt komplizierter Wettbewerb und nie gesagt, dass die Bundesliga leicht ist. Es ist immer ein hartes Stück Arbeit, die Ergebnisse sahen eben leicht aus", meinte Sportvorstand Max Eberl nach dem 2:2 in Hamburg bei Sky und erklärte: "Jetzt ist es eben so, dass unsere Fehler bestraft werden." Fünf Gegentore in drei Partien auf der einen, zu viele vergebene Chancen auf der anderen Seite. "Für uns fühlt sich dieses Unentschieden eher wie eine Niederlage an", gab Neuer zu.

Der Glanz, resultierend aus Souveränität und Dominanz, die nahezu jedes Spiel der Bayern im Herbst zu einem meist torreichen Spektakel werden ließ, ist verblasst. Dazu ist der Mannschaft in diesem intensiven Januar irgendwie irgendwo irgendwann eine Sicherheit aus den Monaten November, Dezember und Anfang Januar flöten gegangen: Wenn es knapp wird und hart auf hart kommt, gewinnen wir doch noch. Wie beim 3:2 im DFB-Achtelfinale bei Union Berlin, wie beim 3:1 nach 0:1-Rückstand beim 1. FC Köln. Bayern kämpft, plötzlich auch mit sich und nicht nur mit den Gegnern. Bayern bröckelt etwas. Nur eine Tendenz oder schon ein Trend?

Mit Hoffenheim wartet das Überraschungsteam der Saison

"Sie sind ganz schnell mit Trends", entgegnete Bayerns Trainer Vincent Kompany bei Sky auf genau diese Nachfrage und betonte: "Ich habe noch keine Statistik gesehen, die nach zwei Spielen einen Trend hat. Ein Trend entscheidet sich über zehn Spiele." Von seinen Spielern forderte Kompany: "Jetzt werden wir genau das machen, was wir immer machen: Wir werden auf dem Platz reagieren." Eberl hofft: "Nach dem sehr harten und extrem intensiven Januar (mit sieben Spielen in 21 Tagen, d.Red.) können wir eine Woche mal den Akku aufladen, vor allem im Kopf."

Am Sonntag gegen es gegen die TSG Hoffenheim. Gegen das Überraschungsteam der Saison, mittlerweile im erweiterten Verfolgerkreis des Tabellenführers. Die TSG ist das bis dato beste Team der Rückrunde, holte fünf Punkte mehr als die Bayern. Ungeheuerlich.