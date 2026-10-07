Harry Kane stellt mit seinem 125. Länderspiel den englischen Rekord von Peter Shilton ein und glänzt beim Sieg gegen Tschechien. Nicht nur sein Trainer lobt den Ausnahmefußballer des FC Bayern danach.

Harry Kane hielt nach seiner großen Jubiläumsshow einen Moment inne. "Es ist eine unglaubliche Ehre für mich, Peter Shiltons Länderspielrekord für England einzustellen", sagte der Stürmerstar des FC Bayern, als er sein 125. Länderspiel auf unnachahmliche Art geprägt hatte: "Es gibt keine bessere Weise, diesen Anlass zu feiern, als mit einem Sieg in Wembley – ein perfekter Abend."

Zum besonderen Anlass beeindruckte Thomas Tuchels Anführer der Three Lions beim 3:0 gegen Tschechien einmal mehr mit einem außergewöhnlichen Auftritt und einem Doppelpack. Der Teammanager, Kanes Co-Rekordhalter Shilton und auch seine Mitspieler überschlugen sich in ihren Lobliedern für den Ausnahmeprofi, der nun 91 internationale Treffer vorzuweisen hat und weitere Argumente für den Ballon d’Or, die Auszeichnung für den besten Spieler der Welt, sammelte.

"Er ist der beste englische Spieler, der jemals das Trikot getragen hat"

"Ich weiß, wie viel Hingabe und harte Arbeit du investiert hast, um das zu erreichen", sagte sein Co-Rekordhalter Shilton anerkennend, dem er wohl schon im November davonziehen wird. "Er ist der beste englische Spieler, der jemals das Trikot getragen hat, und es ist eine Ehre, mit ihm zusammenzuspielen", fügte Mittelfeldstar Jude Bellingham an: "Er ist nahezu unerreicht. Er schießt Tore am Fließband, geht tief in die Tiefe und räumt die Zweikämpfe ab. Er wird immer besser."

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Kane, mit 33 Jahren weiter unangefochten Weltklasse, sei "eine Legende des englischen Fußballs", schwärmte sein deutscher Teammanager Tuchel, der ganz nebenbei mit seinem 20. Sieg im 26. Spiel als englischer Nationaltrainer einen neuen Bestwert aufstellte. Dank Kane. Der werde "unzählige junge Menschen inspirieren, Fußball zu spielen, und andere ermutigen, eine Karriere wie seine anzustreben und ihr Glück zu versuchen", sagte Tuchel: "Er ist ein fantastisches Vorbild."

Mit unnachahmlicher Selbstverständlichkeit hatte der bewegliche Stürmer seine Mannschaft zuvor quasi im Alleingang zum Sieg geschossen. Er erzwang die Führung durch ein Eigentor (27.) und legte mit Fuß und Kopf (40./57.) nach. "Wir gehen mit einer guten Energie und einem guten Gefühl raus", sagte Kane, dem noch ein ersehnter Titel mit England fehlt.

Kane-Verlängerung wird in Kürze wohl offiziell verkündet

Raus aus der ersten Phase der Nations League und wieder rein mit dem FC Bayern in den Bundesliga-Alltag, den er noch Jahre prägen könnte. Schon Ende September war er "nah dran" an einer Vertragsverlängerung beim Rekordmeister, wohl bis 2029. In Kürze wird der Deal wohl offiziell verkündet. Bei einem Kane in der aktuellen Form ist dies eine Drohung für die Konkurrenz, die am Samstag erst einmal FC Augsburg heißt.

Aktuell liegt Bayern zwei Punkte hinter Tabellenführer Borussia Dortmund, das soll sich möglichst bald ändern. Am 31. Oktober kommt es in München zum direkten Duell.

Kane steigt nach seinen erfolgreichen Partien mit England wie die anderen Nationalspieler am Donnerstag oder spätestens Freitag ins Mannschaftstraining bei Bayern ein. Dann beginnt die finale Vorbereitung auf den FCA. Die Augsburger spielen bislang eine gute Saison und liegen auf Platz vier. Doch mit einem Kane in bester Verfassung ist Bayern selbstverständlich Favorit in dem Duell.