Der FC Bayern glänzt nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich: Eine neue Studie zeigt, welchen gigantischen volkswirtschaftlichen Nutzen der Verein für München und Bayern hat – mit Milliardenbeträgen, Kultstatus und touristischen Effekten.

Der Stern des Südens, er strahlt in diesen Wochen bei der Klub-WM in die USA. Der FC Bayern will dort seinen Status als Weltmarke festigen. Mehr noch. Die Amerikaner sollen zu Fans werden, sich mit Trikots und Schals ausstatten. Nicht so einfach. Soccer, wie es in den Vereinigten Staaten heißt, schaut man gerade mal, wenn nicht American Football, Eishockey, Baseball oder Basketball läuft. Und das passiert so gut wie nie.

Trotzdem: Die Chefetage ist überzeugt, dass man Amerikaner zu Bayern-Anhängern machen kann, die womöglich sogar für ein Spiel nach München reisen. Dafür bietet man neben spektakulärem Fußball reichlich Fanevents. Die Bayern-Legenden Giovane Elber und Rafinha reisen durchs Land, impfen den Leuten mit Autogrammen die Liebe zum FC Bayern ein. In Cincinnati wurde am vergangenen Sonntag von Bürgermeister Aftab Pureval sogar der offizielle FC-Bayern-Tag ausgerufen.

Dreesen: "Die Zahlen belegen, dass unsere Strahlkraft weit über den Sport hinausgeht"

Mit solchen Aktivitäten kurbeln die Bayern aber nicht nur ihre Einnahmen ordentlich an. Nein, auch die Wirtschaft in Bayern und München profitiert davon. Wie hoch diese Strahlkraft des Sterns des Südens mittlerweile ist, stellt eine Studie der Unternehmensberatungsfirma SLC Management aus Nürnberg raus.

Das Ergebnis: 4,5 Milliarden Euro (!) an volkswirtschaftlichem Nutzen bringt der Klub dem Freistaat und der Stadt jährlich. "Die Zahlen belegen, dass unsere Strahlkraft weit über den Sport hinausgeht", wird ein stolzer Jan-Christian Dreesen in der Pressemitteilung zitiert. Mit solch einem Ergebnis hätte wohl selbst der Vorstandsboss nicht gerechnet.

Founder von SLC Management und Schöpfer der Studie: Alfons Madeja. © privat

Auch der Schöpfer der Studie, Alfons Madeja, war von dieser Giga-Summe überrascht. "Vor allem, weil es keine makroökonomischen Annahmen sind", sagt der Professor für Sportmanagement der AZ. Bedeutet: Die Studie geht nicht von Durchschnittswerten aus, sondern basiert auf repräsentativen Zielgruppenumfragen. Auch wurden ihm und seinem Forschungsteam sämtliche interne Daten des FC Bayern zur Verfügung gestellt.

Alleine der Bekanntheits- und Werbeeffekt liegt bei 3,6 Milliarden Euro

Zwei Monate wurden die Zahlen aufgeschlüsselt, um auf das irre Ergebnis zu kommen. Alleine den Bekanntheits- und Werbeeffekt bezifferten sie auf 3,6 Milliarden Euro. "Diesen Betrag müsste die Region in Werbung investieren, um die gleiche Bekanntheit zu erlangen", erklärt Madeja. Es ist in dem Fall also eine Alternativkostenberechnung. Um den Wert einordnen zu können, wurde eine Umfrage durchgeführt.

Die verdeutlichte das Ausmaß. 60 Prozent der Befragten verbanden mit der Stadt automatisch den FC Bayern. Auf Platz zwei folgte die Allianz Arena mit 59 Prozent. Erst dahinter kamen Bier (52 Prozent) und die Wiesn (49 Prozent). Ob Spitzenklubs wie der FC Barcelona oder Real Madrid ähnliche Zahlen vorweisen können? Sagen kann das der ehemalige Bundesligamanager noch nicht.

Es gibt bisher keine internationalen Vergleichswerte. Auch bei anderen großen Bundesligaklubs wurde eine solche Studie noch nicht durchgeführt. Denn bevor die Bayern die Firma aus Nürnberg beauftragten, war die auf unterklassige Klubs spezialisiert. "Wir haben mit der Berechnung des regionalökonomischen Effekts vielen Zweit- und Drittligisten geholfen, wenn es um staatliche Förderungen für ihr Stadion ging", so Madeja.

Vergleich: SSV Ulm bringt Stadt und Region jährlich 66 Millionen Euro

Durch die Studien konnten die Klubs der Stadt oder der Kommune den Nachweis bringen, "dass sie etwas für die Region leisten". Der SSV Ulm 1846 bringt der Stadt und der Region zum Beispiel jährlich 66 Millionen Euro an volkswirtschaftlichem Nutzen. Weil man die Spatzen nicht mit dem Branchenprimus aus München vergleichen kann, will Madeja jetzt auch verstärkt Spitzenklubs ins Visier seiner Forschung nehmen.

"Wir wollen international eine Vergleichbarkeit herstellen", kündigt der SLC-Boss in der AZ an. Was Madeja schon jetzt sagen kann: Der Bekanntheits- und Imageeffekt wird bei allen Spitzenvereinen ungefähr gleich sein. Den Steuereffekt des FC Bayern, der bei 160 Millionen Euro liegt, könnten andere Klubs allerdings nicht erreichen, hängt dieser Wert doch auch vom Steuersystem des jeweiligen Landes ab.

Sorgen in München für reichlich Umsatz: Die Gästefans von Vereinen wie Borussia Dortmund. © IMAGO

805.000 Übernachtungen pro Jahr durch den FC Bayern

Ähnlich sieht es bei den Umsatz- und Beschäftigungseffekten aus. Diese betragen bei den Münchnern 256 Millionen und 223 Millionen Euro. Hotellerie- und Gastronomie-Effekte sorgten zusammen für weitere 198 Millionen Euro. Die Fans aus aller Welt brauchen rund um die Spieltage freilich ein Schlafplätzchen und Hunger und (Bier-)Durst haben sie auch. Konkret zählt die Studie 805.000 Übernachtungen pro Jahr, die der Rekordmeister verursacht. Das entspricht mehr als vier Prozent aller Übernachtungen in München.

Um auf dieses Ergebnis zu kommen, hat Madeja und sein Team alleine 5429 Gästefans von verschiedenen Vereinen befragt. "Wir haben auch unterschieden zwischen Bundesligaspielen, Pokalspielen und Champions-League-Spielen", sagt Madeja. Den vor allem bei internationalen Spielen bleiben die Fans oft mehrere Tage in der Stadt. Und sorgen in der Zeit nicht nur in den Bars für Umsatzrekorde.

Immerhin hat München weitaus mehr zu bieten. Das Schloss Nymphenburg und die Frauenkirche werden besucht, in der Kaufingerstraße wird als Andenken ein Filzhut gekauft. Und am Ende mit weniger Geld in der Tasche nach Hause geflogen.