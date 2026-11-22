Erneut Rekordumsatz beim FC Bayern, Gewinn geht leicht zurück. "Irrsinn nicht mitmachen", erklärt Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen.

Der FC Bayern hat auch im Geschäftsjahr 2025/26 wieder einen Rekordumsatz erwirtschaftet. Der Umsatz des Gesamtkonzerns stieg um rund zehn Millionen Euro auf 988,2 Millionen Euro. Das operative Ergebnis konnten die Münchner von 187,8 Millionen auf 190,8 Millionen Euro steigern.

Beim Gewinn gab es leichte Einbußen. Das Ergebnis vor Steuern beträgt 35,3 Millionen Euro, der Konzernjahresüberschuss liegt bei 22,8 Millionen Euro. Im Geschäftsjahr 2024/25 hatte der Umsatz noch bei 978,3 Millionen Euro gelegen, der Konzerngewinn bei 42,5 Millionen Euro, der Jahresüberschuss bei 27,1.

"Nicht mehr Geld auszugeben als wir eingenommen haben"

"Der FC Bayern bleibt auch wirtschaftlich Weltklasse. Wir haben erneut ein Rekordjahr geschafft. Das zeigt: Unsere Stärke hat Substanz. Das Fundament des FC Bayern steht. Und wir investieren weiter, um die besten Voraussetzungen für den sportlichen Erfolg unserer Teams, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, zu gewährleisten", sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen auf der Jahreshauptversammlung. Es sei allerdings "schwierig, sich weiter zu entwickeln. Wir nähern uns trotzdem der historischen Marke von einer Milliarde an."

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Trotz der guten Wirtschaftszahlen werde es "auch in Zukunft unsere Maxime bleiben, nicht mehr Geld auszugeben als wir eingenommen haben", so Dreesen weiter. Bei Transfers werde man "den Irrsinn nicht mitmachen, sondern unseren eigenen Weg gehen".

Zuletzt hatte Bayern das letzte verfügbare Anteilspaket an ihrer AG an die Viessmann Generations Group veräußert. Die Münchner nahmen rund 250 Millionen Euro ein.

"Wir haben diese Anteile als unsere Manövriermasse bezeichnet. Und diese Manövriermasse liegt nun als Geld auf unserem viel zitierten Festgeldkonto bestens verzinst", sagte Präsident Herbert Hainer.