Der FC Bayern trifft im Achtelfinale der Champions League auf Atalanta Bergamo. Das Hinspiel bestreiten die Münchner auswärts, im Rückspiel hat der Rekordmeister Heimrecht. Und was sagen die Bayern-Bosse zum Los gegen den BVB-Schreck?

Premiere für den FC Bayern: Der deutsche Rekordmeister trifft im Achtelfinale der Champions League erstmals in einem Pflichtspiel auf Atalanta Bergamo. Dies hat die Auslosung am Freitag in Nyon ergeben.

Im Hinspiel am 10./11. März muss der Rekordmeister zunächst auswärts ran, ehe das Rückspiel am 17./18. März in der Münchner Allianz Arena steigen wird. Die genauen Terminierungen gibt die Uefa am Freitagabend bekannt.

Bergamo schaltete in den Playoffs Borussia Dortmund aus

Die Italiener setzten sich in den Playoffs trotz der Hypothek einer 0:2-Hinspielniederlage durch das Last-Minute-4:1 im Rückspiel noch gegen Borussia Dortmund durch.

Durch die Auslosung sind die Bayern einem deutschen Duell mit Bayer Leverkusen, der als zweiter möglicher Gegner der Münchner im Topf gewesen ist, aus dem Weg gegangen. In diesem Falle hätten sich beide Teams innerhalb von sechs Wochen vier Mal gegenübergestanden, da Bayern und Leverkusen auch in der Bundesliga und im DFB-Pokal noch aufeinandertreffen. Stattdessen trifft die Werkself im Achtelfinale auf den FC Arsenal.

Sportvorstand Max Eberl äußerte sich im TV-Sender Sky zur Auslosung: "Ich glaube, dass das (Dortmund-Aus) große Warnung ist. Atalanta oder italienische Mannschaften per se sind von der Struktur oder der Taktik her unfassbar stabil, unfassbar gut. ... Eine Aufgabe, die definitiv ambitioniert ist. Aber wir wollen weiterkommen."

Sportdirektor Christoph Freund im TV-Sender Sky: "Kein deutsches Duell, das hatten wir ja letztes Jahr. Es ist mehr Champions-League-Flair, wenn man gegen einen internationalen Gegner spielt. Man hat gesehen, dass Atalanta sehr stark ist auch in den Duellen mit Borussia Dortmund. Sie spielen einen sehr intensiven Fußball, sind sehr heimstark. Das werden sehr interessante Begegnungen."

Bei Weiterkommen: Bayern trifft im Viertelfinale auf Real Madrid oder ManCity

Abseits der deutschen Teams sticht ein Giganten-Duell hervor: Manchester City und Real Madrid treffen schon im Achtelfinale aufeinander. Beide ermitteln den Gegner der Münchner im Viertelfinale. Leverkusen würde in der Runde der letzten acht Sporting Lissabon oder Überraschungsteam Bodö/Glimt erwarten.

Die Achtelfinal-Paarungen der Champions League im Überblick: