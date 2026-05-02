Defensive schwach: Bayern wackelt in Heidenheim – Einzelkritik und alle Noten

Der FC Bayern und der 1. FC Heidenheim trennen sich 3:3. So hat der AZ-Reporter die Münchner gesehen. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany in der Einzelkritik.

Zwischen den beiden Champions-League-Halbfinals gegen Paris Saint-Germain hat der FC Bayern in der Bundesliga gerade noch so einen Punkt geholt: Gegen den Tabellenletzten 1. FC Heidenheim spielte das Team von Trainer Vincent Kompany am Samstag 3:3. In der Defensive gab es erneut große Lücken. Die Einzelkritik der AZ.

Stanisic gegen Heidenheim offensiv schwach

JONAS URBIG - NOTE 3: Der gewohnte Wechsel im Tor: Urbig vertrat Manuel Neuer, der mit Blick auf das Rückspiel gegen PSG geschont wurde. Beim 0:1 durch Budu Zivzivadze aus kurzer Distanz war der junge Keeper chancenlos (22.). Beim 0:2 sah Urbig dann schlecht aus: Eren Dinkci spitzelte den Ball an ihm vorbei und schob locker ein. Machte seinen Fehler wieder gut mit einer sensationellen Parade gegen Dinkci nach einem Konter (68.). Zivzivadzes Schuss in den Winkel zum 3:2 war nicht zu halten (76.).

JOSIP STANISIC - NOTE 4: Ihm gönnte Kompany keine Pause, der kroatische Nationalspieler agierte als Rechtsverteidiger. Einige Heidenheimer Angriffe liefen über seine Seite, offensiv kam wenig von ihm.

JONATHAN TAH - NOTE 4: In seinem 50. Pflichtspiel für Bayern trug der Innenverteidiger die Kapitänsbinde. Und er patzte: Vor dem 0:2 ließ er den Ball auf Dinkci durch, der Heidenheimer bedankte sich. Danach souveräner. Sah wegen der Verhinderung eines Freistoßes die Gelbe Karte (72.).

Blieb gegen den 1. FC Heidenheim nicht ohne Gegentor: Jonas Urbig. © IMAGO

Ito hebt Abseits vor dem 0:1 auf

MINJAE KIM - NOTE 3: Einer von sieben neuen Spielern im Vergleich zum PSG-Spiel. Aufmerksam in der Abwehrkette, vorne gefährlich: Sein Schuss nach einer Ecke wurde gerade noch vor der Linie geklärt (56.).

HIROKI ITO - NOTE 4: Der Japaner verteidigte hinten links in der Viererkette und hatte die erste Chance: Sein Fernschuss nach Kims Zuspiel ging rechts am Tor vorbei (20.). Ärgerlich: Hob beim 0:1 das Abseits auf.

BARA SAPOKO NDIAYE - NOTE 5: Wie schon zuletzt in Mainz durfte sich der 18-Jährige in der Startelf beweisen – als Sechser vor der Abwehr. War bemüht, aber nicht immer auf der Höhe: Ballverlust im Mittelfeld, der beinahe zum 0:2 geführt hätte (27.). Nicht robust genug in den Zweikämpfen.

Durfte gegen Heidenheim erneut starten: Bara Ndiaye. © IMAGO

Goretzka trifft gegen Heidenheim doppelt

LEON GORETZKA - NOTE 2: In seinem vorletzten Bundesligaheimspiel vor dem Bayern-Abschied besonders motiviert, Goretzka war der offensivere Part der Doppelsechs. Schwacher Freistoß, bei dem er Tah traf (35.). Dann machte er es viel besser: Zirkelte den nächsten Freistoß herrlich über die Mauer ins Tor zum 1:2 (44.). Und er glich nach Olises Ecke volley zum 2:2 aus (57.). Goal-retzka! Bester Bayern-Spieler, schoss noch drüber (79.).

ALEKSANDAR PAVLOVIC - NOTE 4: Ungewohnte Position für den 21-Jährigen, er spielte im rechten Mittelfeld. Gewohnt laufstark, aber ohne Impulse nach vorne. Ausgewechselt.

JAMAL MUSIALA - NOTE 5: Etwas überraschend erneut in der Anfangsformation, Kompany traut Musiala offenbar wieder drei Spiele in einer Woche zu nach der Verletzungspause. Lange Zeit fast gar nicht zu sehen, gegen Ende der ersten Halbzeit dann mit einigen Dribblings – ohne Erfolg. Nach 45 Minuten ausgewechselt.

Jackson mit unglücklichem Auftritt gegen FCH

KONRAD LAIMER - NOTE 4: Diesmal zunächst in einer offensiveren Rolle auf dem linken Flügel. Hinten war er unkonzentriert: Ließ Torschütze Zivzivadze beim 0:1 einfach laufen. Es wurde auch als Rechtsverteidiger in der zweiten Halbzeit kaum besser.

NICOLAS JACKSON - NOTE 5: Kane-Ersatz im Sturmzentrum. Der Senegalese, der Bayern nach Ende der Leihe im Sommer wieder verlassen wird, hat eine durchaus gute Torquote aufzuweisen. Doch er hatte einen unglücklichen Auftritt. Nach Kanes Pass verpasste er knapp das 1:1 (55.), Ramaj parierte.

JOSHUA KIMMICH - NOTE 3: Ersetzte Pavlovic zur zweiten Halbzeit und übernahm das Kommando im Mittelfeld. Kimmich knallte den Ball an den Pfosten (66.).

Brachte frischen Wind in die Partie: Michael Olise kam zur Pause gegen den 1. FC Heidenheim. © IMAGO

Kane kam selten gefährlich vors Tor

MICHAEL OLISE - NOTE 2: Für Musiala eingewechselt (46.), sollte für deutlich mehr Kreativität sorgen. Das gelang ihm. Punktgenaue Eck vor Goretzkas 2:2. Zirkelte nur knapp am Winkel vorbei (65.). Aber: Konnte Zivzivadze vor dem 2:3 nicht stoppen.

LUIS DÍAZ - NOTE 3: Kam für Stanisic rein (46.). Gab einen ersten Warnschuss ab – gehalten (52.). Nach Olises Zuspiel schoss er um Zentimeter links am Tor vorbei (73.).

HARRY KANE - NOTE 3: Auch Bayerns Tormaschine durfte sich für PSG warmspielen, er wurde für Youngster Sapoko Ndiaye ins Spiel gebracht (46.). Gute Pässe, selbst kam er selten gefährlich vors Tor.

ALPHONSO DAVIES kam zu spät für eine Bewertung.