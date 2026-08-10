"Davon bin ich absolut überzeugt": Daran glaubt FC-Bayern-Präsident Hainer

Herbert Hainer, Präsident des FC Bayern, spricht am Rande des Spiels der FCB-Frauen gegen Paris über die Ziele des Vereins und die neue Heimstätte des Vereins am Münchner Stadtrand.

Dass bei 35 Grad im Schatten 6000 Zuschauer zum Testspiel der Bayern-Frauen gegen Paris FC in den Sportpark Unterhaching kamen, beeindruckte auch den Präsidenten. "Am Campus hätten wir wahrscheinlich 2500 Zuschauer gehabt, das ist ein Auftakt nach Maß", sagte Herbert Hainer nach dem 2:0 Erfolg im neuen Zuhause der Frauen, das der FC Bayern gekauft hat und nun nach eigenen Vorstellungen umbaut. Auch ein Leistungszentrum für den Mädchenfußball entsteht im Münchner Vorort – ein klares Zeichen, welch großes Potenzial der Klub bei den Frauen sieht.

"Das VIP-Haus ist neu, die Kabinen, die Flutlichtanlage. Da merkt man Stück für Stück, dass sich etwas tut. Wenn man das Stadion von früher kennt, ist es ja kaum wiederzuerkennen", sagte Hainer. "Im September kommt noch der neue Rasen. Das ist wirklich ein Kleinod, das wir hier bekommen haben vor den Toren von München. Genau die richtige Heimat für die Frauen." Wenn das erste Champions-League-Spiel in Haching stattfinde, so Hainer, "dann ist die Bude ausverkauft."

"Ich sehe schon Bewegung": Hainer über den Frauenfußball in der Bundesliga

Die Münchner glauben daran, dass der Frauenfußball in Zukunft noch deutlich populärer in Deutschland wird. Dass es mehr Einnahmen durch TV-Gelder gibt und bessere Anstoßzeiten – ähnlich wie bei den Männern. "Wir brauchen mehr Breite, dass Wettbewerb da ist", sagte Hainer. "Wir brauchen bessere Stadien, dann kriegen wir auch mehr Fans und eine bessere TV-Vermarktung. Da bedingt das eine das andere. Das soll überhaupt nicht arrogant klingen: Aber wir sehen uns schon als die Lokomotive im Frauenfußball, die das Ganze anschiebt."

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Obwohl der FC Bayern die Liga mit vier Meisterschaften in Folge dominiert und zuletzt zweimal das Double holte, tue sich etwas bei der Konkurrenz, lobte Hainer. "Ich sehe schon Bewegung. Borussia Dortmund hat vor einigen Jahren eine Frauenfußballmannschaft gegründet, die hoffentlich auch irgendwann in der Bundesliga spielen wird. Union Berlin investiert stark in den Frauenfußball. Da gibt es ein enormes Potenzial."

Baustelle Sportpark: In Unterhaching wird gerade die neue Heimat der Bayern-Frauen gebaut. © Alex Scharf

"Natürlich wollen wir auch die Champions League gewinnen"

Sportlich haben die Bayern-Frauen nach dem Double in der Vorsaison erneut die höchsten Ziele. Ob diesmal sogar das Triple gelingt? Und womöglich das doppelte Triple bei den Frauen und Vincent Kompanys Männern? "Natürlich wollen wir auch die Champions League gewinnen, das hat Vinnie in Asien ja angesprochen. Aber dafür benötigt man auch das nötige Quäntchen Glück neben der sportlichen Qualität. 2012 waren wir mit Abstand die bessere Mannschaft im Finale und haben verloren. 2013 haben wir gewonnen, aber das hätte auch anders ausgehen können. Aber dass wir sportlich dazu in der Lage sind mit beiden Teams, davon bin ich absolut überzeugt."

Wem wohl zuerst das Triple gelingt in Zukunft, den Frauen oder den Männern? Hainer lachte. "Ich denke, die legen das gleiche Tempo an."