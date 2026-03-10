Davies unter Tränen raus, zwei weitere Stars angeschlagen: FC Bayern gibt Diagnosen bekannt

Alphonso Davies, Jonas Urbig und Jamal Musiala mussten beim 6:1 gegen Atalanta Bergamo angeschlagen raus. Der FC Bayern muss zunächst auf das Trio verzichten.

Im Spiel gegen Atalanta Bergamo läuft für den FC Bayern lange alles nach Plan. Doch drei Verletzungen gegen Ende der Partie trübten die 6:1-Gala der Münchner im Hinspiel des Achtelfinales der Champions League deutlich. Zunächst musste Alphonso Davies den nächsten verletzungsbedingten Rückschlag hinnehmen.

Ohne Fremdeinwirkung verletzte sich der Kanadier bei einer Aktion in der 70. Minute. Davies setzte sich auf den Boden und schlug die Hände vor das Gesicht. Von seinen Mitspielern getröstet, verließ er begleitet vom medizinischen Personal der Bayern unter Tränen das Feld.

Nach seinem Kreuzbandriss vor einem Jahr feierte der 25-Jährige im Dezember 2025 sein Comeback. Zuletzt fehlte er aufgrund eines Muskelfaserrisses zwei Partien, gegen Bergamo stand er wieder im Kader und wurde zur zweiten Halbzeit eingewechselt.

Musste gegen Bergamo verletzt ausgewechselt werden. © IMAGO/Jonathan Moscrop

FC Bayern gibt Diagnosen bekannt

In der Nachspielzeit mussten dann auch noch der mit Davies eingewechselte 6:0-Torschütze Jamal Musiala und Torwart Jonas Urbig angeschlagen vom Platz. Schlimmer sah es beim Schlussmann aus, der nach einem Zusammenprall behandelt werden musste und gestützt von zwei Betreuern den Platz verließ. Jetzt gab der FC Bayern die Diagnosen bekannt.

Davies erlitt eine Zerrung der hinteren Oberschenkelmuskulatur im rechten Bein. Bei Urbig wurde eine Gehirnerschütterung diagnostiziert. Musiala laboriert an einer Schmerzreaktion im linken Sprunggelenk. "Alle drei Spieler müssen zunächst pausieren", schreiben die Münchner in ihrer Mitteilung.

Kompany gab nach der Partie leichte Entwarnung

Sportvorstand Max Eberl sprach nach der Partie bei Davies bereits von einer "muskulären" Blessur. Es werde "nicht so schlimm" sein, berichtete kurz danach Trainer Vincent Kompany bei Amazon Prime. Aber "einige Spiele" werde Davies schon erneut fehlen: "Es ist schade."

Auch bei Musiala und Urbig ging Kompany von keinen "schlimmen" Verletzungen aus. "Jonas wurde am Kopf getroffen, ist gerade benebelt und hat riesige Kopfschmerzen", berichtete Eberl. "Jamal war eher eine Vorsichtsmaßnahme. Er hat irgendetwas am Knöchel gespürt, aber nichts Schlimmes, nichts Dramatisches. Da scheint es mir am wenigsten schlimm zu sein", lautete Eberls Einschätzung nach dem Spiel.