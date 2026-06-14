"Das war brillant": Nagelsmann-Lob zeigt Aufstieg des Bayern-Campus

Aleksandar Pavlovic ist vom Bayern-Talent zum unverzichtbaren Sechser der Nationalmannschaft gereift. Bei der WM will und soll er den endgültigen Sprung in die Weltklasse schaffen.

Zur Abschlusspressekonferenz vor einem WM-Spiel werden in der Regel die wichtigsten Spieler einer Mannschaft eingeladen, die Stars, die Aushängeschilder. Insofern hätte man vor dem Auftakt der deutschen Mannschaft gegen Curaçao mit Kapitän Joshua Kimmich rechnen können, vielleicht auch noch mit Torhüter und Rückkehrer Manuel Neuer.

Doch neben Bundestrainer Julian Nagelsmann saß Aleksandar Pavlovic auf dem Podium – und das durfte der Mittelfeldspieler des FC Bayern als große Auszeichnung werten. "Wenn ich Aleks in den vergangenen Spielen oder Trainings gesehen habe, dann war das brillant", schwärmte Nagelsmann von seinem Sechser: "Er ist bereit." Für seine WM-Premiere.

Pavlovic über Nmecha: "Es macht richtig Bock, mit ihm zu zocken"

Pavlovic hat sich inzwischen zu einem der Unverzichtbaren in Nagelsmanns Team entwickelt. Der 22-Jährige, der in München geboren und in der Bayern-Jugend ausgebildet wurde, ist im zentralen Mittelfeld als Abräumer vor der Abwehr gesetzt. Neben ihm spielt aktuell Dortmunds Felix Nmecha. Leon Goretzka, Angelo Stiller und Pascal Groß haben das Nachsehen.

Zum WM-Auftakt in der Mittelfeldzentrale gesetzt: Aleksandar Pavlovic (l.) und Felix Nmecha. © IMAGO/Malte Ossowski / SVEN SIMON

"Es macht richtig Bock, mit ihm zu zocken", sagte Pavlovic über Nmecha. Beide würden sich auf und außerhalb des Platzes super verstehen, besonders die "Tiki-Taka-Kombinationen" mit dem Dortmunder gefallen Pavlovic. Ob das DFB-Duo damit sogar den Spaniern, den Tiki-Taka-Erfindern, Konkurrenz macht?

Nagelsmann jedenfalls hat sich auf sein Pärchen vor der Abwehr festgelegt, die beiden sollen sich einspielen. Von einer besonderen Anspannung vor seiner ersten WM wollte Pavlovic nichts wissen. "Ich freue mich eher, dass ich die erste WM erlebe", sagte er. "Ich habe eher Bock drauf statt Nervosität."

Pavlovics Vorbilder: Rodri, Busquets, Schweinsteiger, Kroos

Nach einer guten Saison beim FC Bayern ist der Stammplatz bei der WM ein weiterer wichtiger Karriereschritt für Pavlovic. Er kann sich auf der größten Bühne beweisen – und seinen Marktwert weiter steigern. 90 Millionen Euro beträgt dieser bereits, die Tendenz geht nach oben. Ähnlich wie bei Lennart Karl übrigens, der auch schon bei 60 Millionen Euro angekommen ist – im Alter von 18 Jahren. Zwei Beispiele, die zeigen, wie wichtig der Bayern-Campus geworden ist. Die Münchner bilden ihre Stars selbst aus.

Bundestrainer Julian Nagelsmann (r.) und Aleksandar Pavlovic auf der Pressekonferenz vor dem WM-Auftaktspiel der DFB-Auswahl gegen Curaçao. © IMAGO/Bahho Kara

Mit einer starken WM könnte Pavlovic in die Weltklasse aufsteigen – und damit seinen Idolen näherkommen. Den Spaniern Rodri und Sergio Busquets eifert er genauso nach wie Bastian Schweinsteiger und Toni Kroos, den beiden deutschen Weltmeistern von 2014. Pavlovic will es ihnen bei dieser WM gleichtun.