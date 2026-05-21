Das sagt Nagelsmann zum Hickhack bei der Neuer-Entscheidung

Mit emotionalen Video-Clips vergab der DFB bereits im Vorfeld die ersten WM-Tickets. Auf einer Pressekonferenz erklärte sich Julian Nagelsmann zur weiteren Kadernominierung. Manuel Neuer feiert sein DFB-Comeback.

Manuel Neuer ist im WM-Kader – diese Entscheidung war eine schwere Geburt. Genau dazu hat sich Bundestrainer Julian Nagelsmann jetzt auf der Pressekonferenz geäußert. (Archiv)

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Jetzt ist es offiziell! Manuel Neuer feiert sein Comeback in der Nationalmannschaft. Der Bayern-Kapitän steht im WM-Aufgebot von Julian Nagelsmann. Er wird auch als Nummer eins mitreisen, dies gab der Bundestrainer auf der Pressekonferenz bekannt.

"Bei einer Mannschaft versuchst du, die größtmögliche Anzahl an Topspielern zu nominieren. Bei den Torhütern ist es so, dass die Hauptaufgabe darin liegt, die drei besten Torhüter zu nominieren. Deshalb haben wir uns entschieden, ihn (Manuel Neuer, d.Red.) zu fragen, ob er noch einmal für die Nationalmannschaft spielen möchte. Es gab viele Gespräche – mit ihm und im Trainerteam. Jeder weiß, was Manuel für eine Aura hat und was er einem Team gibt. Er hat sich dazu bekannt, noch einmal ein Turnier zu spielen. Wir planen mit ihm als Nummer 1 – mit dem Wissen, dass wir eine Weltklasse-1-B-Lösung dabei haben", erklärt Nagelsmann auf der PK seine Entscheidung.

Nagelsmann über Kommunikation in der Torhüter-Debatte: "Man hätte Dinge anders machen können"

Mit seiner Kommunikation sei der ehemalige Bayern-Coach "über weite Strecken fein". Natürlich gebe es "immer Dinge, die man zum Tag X besser machen könnte", ergänzt Nagelsmann. Er versuche aber immer, "viel zu erklären und viele Menschen mitzunehmen. Mal gelingt mir das besser, mal schlechter." Wichtig sei aber vor allem, "ehrlich zu sein zu den Spielern. Aber man kann immer diskutieren, ob das am Ende der perfekte Weg war."

Bundestrainer Julian Nagelsmann spricht bei einer Pressekonferenz zur Bekanntgabe des deutschen Kaders für die WM 2026. © Federico Gambarini (dpa)

Er könne "absolut verstehen", so der Bundestrainer, "dass in der Torwartfrage manche sagen, das war nicht der richtige Weg - und manche sagen, das war der richtige Weg. Daran sieht man schon: Diese hundertprozentige Wahrheit gibt es nicht." Perfektion anzustreben, sei ohnehin "Schwachsinn, weil die wird man nie erreichen. Ich bin fein mit der Kommunikation, sage aber auch, man hätte Dinge anders machen können."

Urbig reist als Trainingstorwart mit zur WM

Obwohl Jonas Urbig im Kader fehlt, wird auch Bayerns Nummer zwei mit zur Weltmeisterschaft fahren. "Wir wollten einen Torhüter mitnehmen, der sich immer reinwirft. Er ist ein aufgewecktes Kerlchen. Wir haben große Distanzen. Deshalb ist es mit dem Nachnominieren schwierig", so der Bundestrainer.

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Während Lennart Karl den Sprung in den Kader geschafft hat, muss sein Bayern-Kumpel Tom Bischof daheim bleiben.

Kimmich als erster WM-Fahrer offiziell verkündet

Wenige Stunden bevor Nagelsmann auf dem DFB-Campus die 26 WM-Fahrer offiziell bekannt gab, stimmte der DFB mit emotionalen Video-Clips bei Instagram auf die WM-Nominierung ein.

Als erster Spieler einer Serie von zwölf Akteuren, die über die Social-Media-Aktion vorab nicht informiert waren, war der Kapitän dran. Vom kleinen Kicker Joshua Kimmich bis zum Spielführer der DFB-Elf wurden Spielsequenzen gezeigt. Neben lobenden Worten des Bundestrainers stand eine Botschaft seiner Ehefrau im Mittelpunkt.

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"Lieber Joshua, alle wissen, dass du ein super Fußballer bist, aber für uns bist du noch viel mehr als das. Du bist mein bester Freund, ein fantastischer Ehemann und ein noch besserer Vater. Wir sind stolz und dankbar, zusammen mit dir eine große Familie bilden zu können. Danke, dass es dich gibt", sagte Lina Kimmich.

Auch Musiala, Pavlovic und Goretzka bei der WM dabei

Auch Jamal Musiala hatte im Vorfeld sein WM-Ticket sicher. "Deine Bedeutung für diese Gruppe ist außergewöhnlich groß, du kannst Spiele, sogar Turniere mit wenigen Aktionen mit entscheiden", schwärmte Nagelsmann in dem DFB-Filmchen über Musiala und ergänzte: "Du hast eine unglaubliche Gabe, Situationen zu lösen mit viel Gegnerdruck, mit viel Balldruck, trotzdem mit einer guten Kreativität, mit einer guten Dynamik."

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Als nächster Bayern-Star wurde Aleksandar Pavlovic offiziell als WM-Fahrer verkündet.

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Nach der Nicht-Nominierung zur Heim-EM 2024 ist Leon Goretzka dieses Mal dabei. Der scheidende Spieler des deutschen Rekordmeisters wurde von Julian Nagelsmann in das 26-köpfige Aufgebot berufen. Dies wurde im Vorfeld bereits auf Instagram verkündet.

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Zudem sind die Dortmunder Nico Schlotterbeck und Maximilian Beier, der frisch gebackene Premier-League-Champion Kai Havertz vom FC Arsenal, Deniz Undav und Jamie Leweling vom VfB Stuttgart, Frankfurts Nathaniel Brown, der Leipziger David Raum und Nadiem Amiri von Mainz 05 bei der WM dabei.

Diese DFB-Stars sind bei der WM 2026 dabei

TOR: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Manuel Neuer (FC Bayern), Alexander Nübel (VfB Stuttgart)

ABWEHR/MITTELFELD: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Joshua Kimmich (FC Bayern), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (FC Bayern), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Jonathan Tah (FC Bayern), Malick Thiaw (Newcastle United)

ANGRIFF: Nadiem Amiri (FSV Mainz 05), Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Leon Goretzka (FC Bayern), Kai Havertz (FC Arsenal), Lennart Karl (FC Bayern), Jamie Leweling (VfB Stuttgart), Jamal Musiala (FC Bayern), Leroy Sané (Galatasaray Istanbul), Deniz Undav (VfB Stuttgart), Florian Wirtz (FC Liverpool), Nick Woltemade (Newcastle United)