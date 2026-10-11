Das sagt Bayern-Präsident Hainer über Neuer, Kane und Olise

Wann verlängert Harry Kane? Was wird auch Michael Olise? Und wie geht es Manuel Neuer nach seinem Blackout? Bayern-Präsident Herbert Hainer gibt am Tag nach dem Torwart-Patzer Auskunft.

München

Bayern-Präsident Herbert Hainer hat Manuel Neuer nach seinem Blackout gegen den FC Augsburg in Schutz genommen. Der 72-Jährige prophezeite zudem Jonas Urbig eine große Zukunft beim FC Bayern und in der Nationalmannschaft. "Ich bin überzeugt, er wird die Nummer 1 in Deutschland in der Nationalmannschaft, genauso wie er es beim FC Bayern wird", sagte Hainer bei Bild TV. "Wir werden beides sehr gut managen, sowohl Manuel Neuers Saison als auch den Übergang."

Neuer hatte beim 2:2 des deutschen Fußball-Rekordmeisters auswärts gegen den FC Augsburg gepatzt und nach offiziell 8,4 Sekunden das schnellste Gegentor der Liga-Geschichte kassiert. "Manuel Neuer war und ist einer der besten Torhüter der Welt. Er hat uns schon so viele Spiele und Punkte gewonnen", sagte Hainer. Der Fehler habe beim 40-Jährigen "überhaupt nichts mit dem Alter zu tun. Manuel Neuer ist fit wie ein Turnschuh. Das hätte ihm genauso gut mit 20 Jahren passieren können."

Hainer: Das ist die Absprache bei Urbig

Neuers Vertrag beim FC Bayern läuft am Saisonende aus. Danach ist seine große Karriere als Fußball-Profi wahrscheinlich beendet. Die Zukunft gehört dem 23-jährigen Urbig, dessen Kontrakt bis zum 30. Juni 2029 datiert ist. Vorstand und sportliche Leitung hätten "einen exzellenten Job" gemacht.

"Wir haben einen der talentiertesten Nachwuchstorhüter mit Jonas Urbig vor einiger Zeit geholt. Der kriegt jetzt Spiele und harmoniert unheimlich gut mit Manuel Neuer", sagte Hainer. "Besser kann man sich eigentlich eine Nachfolge für so einen Weltklasse-Torhüter wie Manuel Neuer gar nicht vorstellen." Hainer verriet die Vereinbarung, "dass Jonas Urbig mehr Spiele bekommt in dieser Saison als in der letzten".

Optimismus bei Kane und Olise

Hainer zeigte sich "sehr optimistisch", dass Harry Kane seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag verlängert. Die Gespräche würden "hervorragend" laufen, berichtete der Präsident mit Verweis auf eine Information von Vorstandschef Jan-Christian Dreesen. "Da gibt es keine grundsätzlichen Dissonanzen über Laufzeiten oder Sonstiges", sagte Hainer.

Auch Michael Olise sieht Hainer noch länger in München. "Ich bin der festen Überzeugung, der FC Bayern ist ein Club, der nicht verkaufen muss, sondern wir treffen unsere Entscheidungen aus der Stärke heraus", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende. "Michael Olise hat noch einen Vertrag bis '29 bei uns, und ich wünsche mir und bin auch hoffnungsfroh, dass er den irgendwann verlängert."