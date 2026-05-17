Der FC Bayern feiert die 35. Meisterschaft. Das AZ-Partyprotokoll der Münchner.

Meister sam ma! Der FC Bayern bekam nach dem 5:1 gegen den 1. FC Köln die Schale überreicht. Damit konnten die Feierlichkeiten beginnen. Das AZ-Partyprotokoll der Feier-Bayern in drei Akten:

Akt 1: Die Allianz Arena

Um 17.49 Uhr kommt Party-Trainer Vincent Kompany aus den Katakomben der Allianz Arena. Bis auf Kapitän Manuel Neuer, der als erster Schalenempfänger traditionell den Abschluss macht, sind schon alle Spieler samt dem Kakadu auf dem Übergabepodest. In Klopp-Manier boxt Kompany zweimal in die Luft. Die Menge jubelt. Klar, der Titel ist ein großer Verdienst des Belgiers.

Zwei Minuten später kommt auch Neuer raus. Er bekommt von den DFL-Bossen Marc Lenz und Steffen Merkel die silberne Salatschüssel, die um einen Ring schwerer ist. Die Nummer eins übernimmt sie, gibt sie aber direkt in die Hände von Leon Goretzka – weil der Mucki-Münchner stärker ist? Nein. Ein Abschiedsgeschenk für Goretzka.

Durfte die Schale als Erster in die Luft stemmen: Leon Goretzka. © IMAGO

Um 17.53 Uhr zapft er die Arena-Party offiziell an. Es regnet Lametta und Konfetti. Der Siegerklassiker "We are the Champions" von Queen wird angestimmt. Die Weißbierdamen von Paulaner stehen vor der Südkurve schon bereit. Jetzt wird's nass! Jonas Urbig, als Torwart mit großen Pranken gesegnet, schnappt sich gleich zwei Drei-Liter-Weißbiergläser und schüttet sie den Teamkollegen in den Nacken. Herrlich!

Währenddessen liefern sich die Buddies Tom Bischof, Lennart Karl und Aleksandar Pavlovic, ausgestattet mit schnellen Brillen und Bier, wilde Verfolgungsjagden um das Übergabepodest. Ein ungleiches Duell. Bier-Bischof, 90 Minuten auf dem Platz, kommt Pavlovic (ohne Einsatzminute) kaum hinterher. Erst als ihn Mitglieder aus dem Trainerteam aufhalten, bekommt er seine Dusche.

Goretzka dagegen gibt sein Weißbier den Ultras aus. Auch einige Fans von seinem Jugendklub, dem VfL Bochum, sind in der Südkurve. Währenddessen versucht der Nachwuchs von Joshua Kimmich einen Lamettahaufen zu klauen. Ein meisterlicher Schmuck fürs Kinderzimmer? Zu zweit zerren sie die kiloschweren Schlangen in Richtung Katakomben, stürzen dabei gleich mehrmals und müssen den Schmuck schließlich da lassen.

Feierte mit seiner Familie: Luis Díaz. © IMAGO

Auch die Kinder von Luis Díaz, der jüngst zum dritten Mal Vater geworden ist, sind auf dem Platz. Sie legen eine lässige Tanzeinlage mit ihrem Papa hin. Kolumbianische Leichtigkeit! Laimer dagegen geht nach einer Bierdusche von Harry Kane als einer der Ersten in die Kabine. Ein Grund: Die falsche Schuhwahl. Mit Badelatschen läuft es sich schlecht weg. Anfängerfehler. Und das, obwohl der Österreicher schon seine zweite Meisterschaft feiert.

Langsam verlagert sich die Meisterparty in die Kabine. Mit lauter Musik wird weitergefeiert. Hiroki Ito sucht währenddessen seine Tochter. Der Japaner rennt durch die Mixed-Zone. Wo ist sie? Eine Durchsage braucht es nicht. Mit der Mama ist sie schon wieder auf dem Weg in die Players Lounge, wo ebenfalls gefeiert wird.

Konrad Latschen-Laimer bekommt eine Bierdusche von Harry Kane. © IMAGO

Um 18.54 Uhr kommt Nicolas Jackson aus der Kabine, er nimmt sich ein XXL-Weißbierglas als Erinnerung mit nach Hause. Eine große Abschiedsrede in der Mixed-Zone halten will er nicht. Dafür geben die Kumpels Karl und Bischof, die zuvor ihre Freundinnen Zoe Käppele und Josefine Scholl abgebusselt haben, ein Doppelinterview. Die Sonnenbrille haben sie noch oben. "Wir sind eine geile Mannschaft", meint Bischof.

Akt 2: Paulaner am Nockherberg

Während in der Allianz Arena noch gefeiert wird, treffen die ersten Geladenen an der Feierlocation ein. Der rote Teppich wurde fast über den kompletten Eingangsbereich ausgerollt. Ex-DFB-Präsident Wolfgang Niersbach (lebt in München) und Susi Hoeneß sind unter den ersten Gästen. Um 19.39 Uhr kommt auch der aktuelle DFB-Präsident Bernd Neuendorf.

Er inspiziert die Location bevor er ein Interview gibt und reinmarschiert. Um 20.02 Uhr kommen die Bayern-Legenden Klaus Augenthaler und Hans Pflügler im schicken Anzug. Im Inneren wird es langsam voller. Auch Hasan Salihamidzic und Frau Esther sind schon da. Ein XXL-Kakadu auf der Bühne empfängt sie. Um 20.23 kommen die Hauptakteure schließlich am Nockherberg an.

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Mit lauter Musik kündigen sich die Feier-Bayern an. Gesammelt geht es auf die Party. Alphonso Davies, mit Lolli im Mund, hat die Schale dabei. Jetzt kann gefeiert werden! Wobei einer fehlt: Neuer. Legende Sepp Maier macht sich offenbar auf die Suche. Der ehemalige Keeper schaut immer wieder raus. Die Teamärzte Peter Ueblacker und Jochen Hahne sind schon seit rund 30 Minuten da, als der Bayern-Kapitän mit Frau Anika nach den Untersuchungen an der Wade um die Ecke kommt.

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Da hat die Show schon längst begonnen. Die ersten Tänzer in Kakadu-Outfit haben die Feier sogar schon verlassen. Die Tanzeinlagen seiner Teamkollegen bekommt er aber mit. Vor allem Davies packt auf der Bühne einen Move nach dem anderen aus. Auch Michael Olise zeigt, dass er nicht nur gut Fußballspielen kann. Der Flügelflitzer bewegt sich im Rhythmus der Musik.

Die Bühne gehört aber auch Feierbiest Kompany. Der Bayern-Trainer lässt seinen Emotionen freien Lauf. Um 22.32 Uhr verlässt Min-jae Kim dann als erster Spieler die Party. Er verpasst, wie auch Bischof und Karl, den "Late Night Snack". Nürnberger Rostbratwürstl, das wird Ehrenpräsident Uli Hoeneß freuen.

Akt 3: Meisterfeier am Marienplatz

Die ersten Fans sind schon am Marienplatz. Von den Feier-Bayern fehlt noch jede Spur. Erst am Mittag werden sie auf den Rathausbalkon steigen.