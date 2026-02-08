"Das ist nicht ersetzbar": Wegen des ÖPNV-Streiks wackelt jetzt Bayerns Pokal-Kracher

Wegen des Streiks bei U-Bahn, Tram und Bus am Mittwoch droht dem DFB-Pokal-Duell zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig womöglich die Absage. Bayern-Boss Dreesen berichtet von wegweisenden Gesprächen.

Am Mittwoch streiken die Beschäftigten im öffentlichen Dienst, in München fahren dann weder U-Bahn noch Bus, noch Tram. Das gefährdet nun sogar das DFB-Pokal-Spiel des FC Bayern gegen RB Leipzig, wie Jan-Christian Dreesen, der Vorstandsvorsitzende des Rekordmeisters nach dem 5:1-Erfolg über die TSG Hoffenheim sagte.

"Wir hatten heute eine lange Besprechung intern, unter anderem auch mit der MVG, mit der Polizei, mit den weiteren Behörden, die notwendig sind für so einen Spielablauf. Wir werden sehen müssen, wie wir das organisieren", sagte er und verwies auch weitere Gespräche am Montag: "Wir werden morgen wieder miteinander sprechen und im Verlauf des Tages dann auch mitteilen, ob und wie wir in der Lage sind."

"Wir müssen schauen, ob wir zumindest für die Fans eine Linderung schaffen"

Bekanntlich ist die Allianz Arena neben der Straßenanbindung fast ausschließlich per U-Bahn-Linie U6 zu erreichen. Der Streik werde laut Dreesen zur Folge haben, "dass die Anfahrt, aber vor allem auch die Abfahrt vom Stadion eine Herausforderung wird, das ist nicht ersetzbar. Also das muss man klar so sehen. Wir können das nicht ersetzen. Wir müssen schauen, ob wir gemeinsam, MVG und der FC Bayern, zumindest für die Fans eine Linderung schaffen."

Wie wahrscheinlich ist eine Absage des Duells mit Leipzig? Dreesen: "Wenn wir glauben, dass das Spiel durchführbar ist, wovon wir alle ausgehen, dann werden wir es natürlich durchführen, weil die Ersatzmöglichkeiten sind auch sehr überschaubar."