"Das haben wir vorher so nicht gewusst": Dreesen überrascht mit Kompany-Aussage

Im Doppelpass schwärmt Jan-Christian Dreesen von Vincent Kompany. Mit einer Aussage überrascht der Vorstandsboss des FC Bayern aber.

Es ist ruhig geworden beim FC Bayern, der Fußball steht bei den Münchnern seit längerer Zeit wieder im Vordergrund – FC Hollywood passe. Einer der Hauptverantwortlichen dafür ist Trainer Vincent Kompany.

"Das ist schon ein echter Glücksfall", sagt Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen am Sonntag im Doppelpass. Vor allem mit seiner Kommunikation begeistert der Belgier nicht nur seinen Vorgesetzten: "Dass das so gut funktioniert und dass Vincent diese Kommunikation so elegant beherrscht, einmal nach innen, weil den FC Bayern darfst du nicht unterschätzen, weil da ist immer irgendwo irgendwas los, und gleichzeitig aber auch nach außen verbindlich zu sein.", so der 59-Jährige.

Dreesen: "Es gibt ja, ich kenne jedenfalls keinen, der den Vincent nicht mögen würde"

Ob die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters vor der Verpflichtung Kompanys von diesem Talent wussten? "Nein, das kann man vorher so nicht wissen", erklärt Bayerns Vorstandsboss. Es wäre jetzt auch nicht richtig etwas anders zu behaupten, so Dressen.

"Es gibt ja, ich kenne jedenfalls keinen, der den Vincent nicht mögen würde, obwohl er vielleicht auch nicht immer alles sagt", erklärte Dreesen. "Der ist ja dann nur elegant im Abmoderieren. Und das haben wir vorher so nicht gewusst."

Es scheint derzeit jedenfalls so, als ob die Bayern sich noch lange an Kompanys Kommunikationstalent erfreuen können – mindestens bis zu seinem derzeitigen Vertragsende im Sommer 2029.