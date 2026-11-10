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Darum spielt Kimmich mit seinem Sohn gerne Monopoly

Fußball ist nicht alles. Das hat Joshua Kimmich im Laufe seiner Karriere gelernt. In einem lockeren DFB-Video erzählt der Kapitän der Nationalmannschaft, welches Spiel zu Hause hoch im Kurs steht.
dpa |
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Joshua Kimmich berichtet über ein Spiel, das er gerne mit seinem Sohn spielt. (Archivbild)
Joshua Kimmich berichtet über ein Spiel, das er gerne mit seinem Sohn spielt. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa
Herzogenaurach

Mit den Teamkollegen bei der Fußball-Nationalmannschaft spielt Joshua Kimmich weiterhin gerne UNO oder das interaktive Werwolf. Mit seinem ältesten Sohn hat der DFB-Kapitän aber einen Brettspiel-Klassiker für sich entdeckt. "Was ich jetzt zu Hause gerade immer spielen muss, ist Monopoly. Dauert zwar eine Stunde, bis es mal richtig losgeht, aber für Kinder ist es ganz cool", erzählte der 31-Jährige in einem YouTube-Video des DFB.

Mit dem Dortmunder Felix Nmecha plauderte Bayern-Profi Kimmich in lockerer Weise auch über die richtige Form der Regeneration (Eistonne) oder die Notwendigkeit von Social-Detox, also dem Verzicht auf Online-Zeit und eben über die - ganz analogen - Lieblingsspiele. Auch das Kartenspiel Wizard ist bei Kimmich hoch im Kurs.

Doch Monopoly mit der Jagd auf die Schlossallee mit dem sechs Jahre alten Filius findet Kimmich "ganz cool" - auch als Erziehungsmaßnahme. "Da lernt er ein bisschen mit Geld umzugehen und so, dann lernt er ein bisschen rechnen, dann muss er da die Karten lesen. Das ist nicht verkehrt", sagte der Münchner, der Vater von vier Kindern ist.

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