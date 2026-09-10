"Dann kommen die Ärzte und Physios": Kimmich erklärt Umgang mit Musiala im Training des FC Bayern

Der FC Bayern gewinnt mit 4:0 gegen Bodø/Glimt. Dabei feierte Jamal Musiala sein Startelf-Comeback für die Münchner.

Es war die Szene, auf die alle Bayern-Fans in der Allianz Arena gewartet hatten: Jamal Musiala nahm den Ball in dieser 47. Minute des Champions-League-Auftakts gegen FK Bodø/Glimt herrlich aus der Luft und drosch ihn unhaltbar ins linke Eck zum 1:0. Ektase auf dem Platz, wo alle Mitspieler zu Musiala rannten. Ekstase auf den Rängen.

Kane: "Ich habe mich sehr für ihn gefreut"

Ausgerechnet der 23-Jährige, der in der Vorbereitung zweimal zusammengebrochen war und danach seine neurologische Dysfunktion öffentlich gemacht hatte, leitete den Sieg ein. MusialJAAAAA!

Harry Kane (61.) Alphonso Davies (77.) und Michael Olise (83./90.+2) erhöhten noch auf 5:0. Aber der Mann des Tages war Musiala, das sah auch Kane so: "Ich habe mich sehr für ihn gefreut. Jamal hatte eine harte Zeit. Heute habe ich die Freude in seinem Gesicht gesehen."

Musiala stand überraschend in der Startelf

Für die Münchner war es der 23. Auftaktsieg in der Königsklasse – Rekord. Übrigens: Zuletzt hatte Bayern 2000/01 gegen ein norwegisches Team gespielt: Rosenborg Trondheim. In der Gruppenphase gab es damals in München ein 3:1, am Ende der Saison holte das Team von Trainer Ottmar Hitzfeld in Mailand den Henkelpott. Ein gutes norwegisches Omen für Bayern.

Coach Kompany überraschte in der Startelf mit Musiala, bei dem zuletzt die Medikation angepasst worden war. Offenbar mit Erfolg. "Ich habe mich extrem für Jamal gefreut", meinte Joshua Kimmich, der verriet wie die Mannschaft umgeht, wenn er im Training zusammenbricht: "So wie man es im Spiel gesehen hat. Wir gehen hin und schauen, dass wir ihn auf den Boden legen. Dann kommen die Ärzte und Physios und kümmern sich um ihn."

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Kompany: "Jamal hat sich diesen Einsatz verdient"

Dazu kam es an diesem Abend nicht. "Jamal hat sich diesen Einsatz verdient, und wenn heute alles gut läuft und er zeigt, was er im Training gezeigt hat, dann wird es Spaß machen für die Fans", sagte Kompany bei DAZN. Da lag er wie so oft richtig. Insgesamt bot der Belgier seine beste Mannschaft auf, hinten links verteidigte Alphonso Davies anstelle von Neuzugang Nathaniel Brown.

Bodø/Glimt, der Klub, der 80 Kilometer nördlich des Polarkreises zuhause ist und in der vergangenen Saison auf dem Weg ins Achtelfinale überraschend gegen Inter Mailand, Atlético Madrid und Manchester City gewann, sei "eine tolle Geschichte für den Fußball", wie Kompany sagte. Der klassische Underdog, der mit geringen finanziellen Mitteln und einer klaren Spielidee regelmäßig die Großen ärgert.

Trafen für den FC Bayern gegen Bodø/Glimt: Jamal Musiala (links) und Harry Kane (rechts). © IMAGO

Díaz scheiterte früh an Haikin

Das wollte Bayern natürlich verhindern. "Sie haben keine Angst vor großen Namen", sagte Kapitän Manuel Neuer und versprach: "Wir werden sie nicht unterschätzen." So begannen die Münchner auch, Luis Díaz scheiterte in der 5. Minute allein per Kopf vor Keeper Nikita Haikin. Das hätte das 1:0 sein müssen, Musiala störte Díaz noch leicht.

Bayern sei "das beste Team der Welt", sagte Kjetil Knutsen, der Trainer der Norweger, voller Anerkennung. Und klar: Das Kompany-Team hat in dieser Saison einiges vor. "Vom Start weg wollen wir die Champions League gewinnen, das wollen wir gar nicht wegleugnen", sagte Sportdirektor Christoph Freund: "Natürlich ist es das große Ziel." Am 5. Juni im Estadio Metropolitano von Atlético Madrid.

Musiala traf zur Führung für den FC Bayern

Bodø/Glimt verteidigte zunächst geschickt, Bayern fiel offensiv nur wenig ein. Dayot Upamecano hätte mit einem missglückten Rückpass auf Neuer beinahe ein Eigentor erzielt – knapp vorbei (23.). Bayern wurde vor allem durch Einzelaktionen gefährlich: Joshua Kimmich traf aus der Distanz den Pfosten (35.), Aleksandar Pavlovic beim Nachschuss Mitspieler Kane am Kopf. Kurz darauf scheiterte Musiala nach schönem Solo an Haikin (40.).

Die dickste Chance hatte Kimmich per Volleyschuss, wieder parierte der starke Haikin, diesmal Zentimeter vor der Torlinie.

Traf sehenswert: Alphonso Davies. © IMAGO

Wie würde Bayern nach der Halbzeitpause reagieren? Mit Tordrang! Musiala versenkte den Ball zum 1:0. Nach der Führung war der Bann gebrochen, Bayern dominierte. Und traf erneut: Kane köpfte nach Olises Freistoßflanke zum 2:0 ein. Davies sorgte mit einem Knaller aus der Distanz mit dem 3:0 für die Entscheidung. Und dann die Krönung der zweiten Halbzeit: Olise zirkelte den Ball zum 4:0 in den Winkel. Wow! In der Nachspielzeit legte Olise noch einen nach, 5:0.

Der erfolgreiche Auftakt für die Münchner in eine Saison, an deren Ende der Henkelpott zum siebten Mal an die Säbener Straße gehen soll. Auf diesem Weg setzen sich die norwegischen Wochen schon bald fort: Am 13. Oktober tritt Bayern bei Meister Viking Stavanger an.