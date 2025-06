Dank Olise und Kane: FC Bayern vorzeitig im Achtelfinale der Klub-WM

Der FC Bayern gewinnt auch sein zweites Gruppenspiel bei der Klub-WM gegen die Boca Juniors mit 2:1 und zieht vorzeitig ins Achtelfinale ein. Harry Kane und Michael Olise treffen. Die Einzelkritik der AZ.

Die Einzelkritik der AZ:

MANUEL NEUER - NOTE 2:

Bayerns Kapitän gab mal wieder den Libero, stand oft ganz weit vor seinem Tor und leitete die Angriffe ein. Vom Boca-Angriff kam lange Zeit wenig. In der Sauna Hard Rock Stadium tropfte Neuer trotzdem der Schweiß von der Stirn. Erst recht in der 33. Minute, als er mit einem überragenden Reflex das 1:1 von Kevin Zenon verhinderte. Neuers rechte Hand schoss nach oben. Beim Ausgleich durch Miguel Merentiel ohne jede Abwehrchance aus kurzer Distanz (66.).

KONRAD LAIMER - NOTE 3:

Der Österreicher rückte wie erwartet für Sacha Boey in die Startelf und spielte Rechtsverteidiger. Begann konzentriert, gewann gleich einen Zweikampf per Grätsche (2.). Solider Auftritt insgesamt.

JOSIP STANISIC - NOTE 4:

Blieb in der Mannschaft, Dayot Upamecano wird nach seiner Knieverletzung langsam aufgebaut. Gute Rettungsaktion im Strafraum (58.), beim 1:1 allerdings viel zu leicht ausgespielt.

JONATHAN TAH - NOTE 4:

Bayerns Neuzugang nimmt die Rolle als Abwehrchef voll an. Über weite Strecken ein konzentrierter, umsichtiger Auftritt, dann ließ er sich vor dem 1:1 aber überlaufen. Da sah Tah schlecht aus.

RAPHAEL GUERREIRO - NOTE 5:

Der Portugiese hatte defensiv so seine Schwierigkeiten auf der linken Seite. Sein Foul kurz vor der Strafraumgrenze bescherte Boca einen gefährlichen Freistoß (30.). Nicht die Idealbesetzung auf dieser Position.

JOSHUA KIMMICH - NOTE 3:

Ordentliche Leistung auf der Sechserposition. Allerdings ließen sich die Münchner in der zweiten Halbzeit vom ruppigen Spiel der Argentinier beeindrucken. Kimmich und Co. verloren kurzzeitig die Kontrolle, fanden sie aber letztlich wieder.

LEON GORETZKA - NOTE 4:

Von Kompany in die Anfangsformation berufen, Aleksandar Pavlovic erhielt eine Pause. Wirkte zunächst ein bisschen schläfrig, es wurde nur in Ansätzen besser.

MICHAEL OLISE - NOTE 2:

Der Franzose zirkelte einen Eckball ins Tor, doch sein Treffer wurde aberkannt, weil Serge Gnabry zuvor den Boca-Torhüter gefoult hatte (8.). Ärgerlich! Olise war erneut einer der agilsten Offensivkräfte, viele Angriffe liefen über die rechte Seite. Gute Pässe. Verpasste ganz frei vor dem Keeper das 2:0 (32.). Der Franzose blieb gefährlich, sein Schuss aus kurzer Distanz wurde pariert (53.). Und dann traf er: Überlegt ins linke Eck zum 2:1 (84.). Der Siegtreffer.

SERGE GNABRY - NOTE 4:

Im ersten Spiel Joker, nun durfte er anstelle von Thomas Müller als Zehner beginnen. Lebhafter Auftritt in der Anfangsphase, mit Drang zum Tor. In der zweiten Halbzeit dann nicht mehr so auffällig. Wurde ausgewechselt.

KINGSLEY COMAN - NOTE 3:

Nach seinem Bayern-Bekenntnis mit zusätzlichem Rückenwind. Sofort gut drin im Spiel, vor Harry Kanes 1:0 wirbelte er gefährlich im Strafraum. Kurz darauf verpasste er knapp das 2:0, als er frei vor dem Tor den Ball nicht traf (20.). Von seinen Gegenspielern kaum zu stoppen, erst mit einem tollen Dribbling, dann mit dem Traumpass auf Olise, der beinahe das 2:0 gebracht hätte (32.). In der zweiten Halbzeit fehlerhaft.

HARRY KANE - NOTE 2:

Zum Auftakt torlos, das wollte der Engländer natürlich ändern. Und das gelang ihm: Kane staubte in der 18. Minute zum 1:0 ab - in typischer Torjägermanier mit dem linken Fuß im Fallen. Dürfte ein paar blaue Flecken davongetragen haben, die Boca-Verteidiger foulten ihn teilweise hart. Wichtig; Kane gab die Vorlage zu Olises 2:1.

JAMAL MUSIALA - NOTE 4:

Der Offensivstar kam in der 57. Minute für Gnabry ins Spiel. Nach seinen drei Toren gegen Auckland heiß auf weitere Treffer. Engagiert, aber diesmal glücklos. Haderte oft mit den Entscheidungen des Schiedsrichters. Musste angeschlagen wieder raus (82.).

ALEKSANDAR PAVLOVIC - NOTE 4:

Löste Goretzka in der zweiten Halbzeit ab (57.), um das defensive Mittelfeld zu stärken. Doch Bayern kam aus dem Tritt.

DAYOT UPAMECANO - NOTE 3:

Wurde für den schwachen Guerreiro eingewechselt (67.), Stanisic rückte nach links hinten. Ordentlich, ohne grobe Patzer.

LEROY SANÉ - NOTE 4:

Premiere bei dieser Klub-WM für den Angreifer, der ab Juli für Galatasaray spielt. Sané kam für Coman in die Partie (67.). Ohne entscheidende Impulse nach vorne.

THOMAS MÜLLER - OHNE NOTE:

Der Routinier ersetzte den verletzten Musiala (82.). Kurz danach fiel Olises Siegtor.