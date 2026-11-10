Comeback in Sicht: FC-Bayern-Coach Kompany ist wieder zurück an der Säbener Straße

Vincent Kompany ist am Dienstag erstmals nach seinem Zusammenbruch an die Säbener Straße zurückgekehrt.

Vincent Kompany ist nach AZ-Infos am Dienstag zum ersten Mal wieder an der Säbener Straße. Damit sieht alles danach aus, dass er nach der Länderspielpause wieder auf der Bank sitzt.

"Wir telefonieren regelmäßig, der Austausch ist gut. Wir lachen sehr viel und reden über das Leben. Wir sprechen natürlich jetzt auch das eine oder andere Mal mehr über das Spiel. Aber das kommt dann von ihm und irgendwann sagen wir: Stopp, es geht nicht weiter", sagte Max Eberl zuletzt bei "Sky". "Die Länderspielpause ist jetzt der Moment, in dem man sich hinsetzen und schauen kann. Wenn alles in die richtige Richtung geht, freuen wir uns, wenn er ganz bald wieder an der Seitenlinie steht."

"Nach der Länderspielpause wird er wieder auf der Bank sitzen"

Konkreter wurde da Uli Hoeneß beim "BR": "In zwei, drei Wochen" kehre der Trainer zurück, sagte der Ehrenpräsident: "Also nach der Länderspielpause wird er wieder auf der Bank sitzen."

Kompany kuriert derzeit eine Hirnhautreizung aus. Am 23. Oktober war der Bayern-Coach beim Training der 2. Mannschaften zusammengebrochen und wurde daraufhin ins Krankenhaus eingeliefert. Das erste Spiel nach der Länderspielpause bestreitet Bayern am 20. November (20.30 Uhr) gegen Köln.