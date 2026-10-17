Co-Trainer Danks muss übernehmen: FC-Bayern-Coach Kompany mit Schmerzen

Im Münchner Regen muss Aaron Danks den FC Bayern coachen. Trainer Vincent Kompany hat Hüftprobleme.

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Schaut sich die Partie gegen RB Leipzig weitgehend von der Bank aus an: Cheftrainer Vincent Kompany.

Während die Spieler jubelten, blieb Vincent Kompany auf seiner Bank sitzen. Auch sonst sieht man den Cheftrainer des FC Bayern am Samstagabend kaum in seiner Coachingzone.

Kompany hat Hüftprobleme

Sein Assistent Aaron Danks gibt gegen RB Leipzig die Anweisungen. Der Grund: Den 40-Jährigen plagen schmerzhafte Hüftprobleme. Da ist es durchaus gut für Kompany, dass er wenig in die Partie eingreifen muss.

Übernimmt für Vincent Kompany: Co-Trainer Aaron Danks. © IMAGO

Schon zur Halbzeit führten die Bayern mit 3:0 gegen die Mannschaft von Martin Demichelis.