CL: Bayern-Fußballerinnen wollen nach Remis ersten Sieg

Nach dem torlosen Remis zum Start in die Gruppenspiele der Champions League streben die Fußballerinnen des FC Bayern München ihren ersten Sieg in dieser Königsklassen-Spielzeit an. "Wir haben uns in Lissabon keine schlechte Ausgangslage geschaffen, ein 0:0 ist keine Niederlage", sagte Trainer Jens Scheuer vor der Partie des Vorjahres-Halbfinalisten am Donnerstag (18.45 Uhr/DAZN) gegen den schwedischen Meister BK Häcken. "Wir gehen in das Spiel und wollen es unbedingt gewinnen. Wir haben den Anspruch an uns selbst, jedes Spiel gewinnen zu wollen."

13. Oktober 2021 - 14:39 Uhr | dpa

Trainer Jens Scheuer vom FC Bayern München grüßt in Richtung der Tribüne. © Matthias Balk/dpa/Archiv