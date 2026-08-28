Die Fans des FC Bayern planten vor dem Bundesligaauftakt gegen den VfB Stuttgart eine Choreo. Diese wurde nun abgesagt.

Planten eine große Choreo vor Anpfiff: Die Ultras des FC Bayern.

Die Meisterschale stand schon über eine Stunde vor Anpfiff vor dem Spielertunnel. Der FC Bayern eröffnet am Freitagabend die neue Bundesliga-Saison gegen den VfB Stuttgart (20.30 Uhr). Diesen besonderen Anlass wollten die Ultras der Münchner für eine große Choreo nutzen.

Choreo verstieß offenbar gegen die Sicherheitsvorschriften

Wie die AZ nun aus Szenenkreisen erfuhr, wird daraus nun nichts. Das berichtet auch die "BILD". Das Banner war so groß, dass das Kreisverwaltungsreferat München keine Genehmigung dafür erteilt hat.

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Offenbar hätte die Choreo die Sicherheitsvorschriften verletzt. Konkret sollen Fluchtwege betroffen gewesen sein. Die KVR bot den Fans an, das Banner noch anzupassen, dass es den Vorschriften entspricht. Doch schließlich wurde die Choreo komplett abgesagt.

Bitter für die Fans, die in den vergangenen Wochen zahlreiche Stunden in die Planung und Umsetzung gesteckt haben.