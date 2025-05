Champions-League-Showdown in München: So viel FC Bayern steckt im Königsklassen-Finale

Am Samstag steigt in München das Champions-League-Finale – und zwar mit einer gehörigen Portion Bundesliga-Flair. Insgesamt ließe sich eine ganze Elf an Spielern zusammenstellen, die mal in Deutschland ihr Geld verdient haben. Alleine drei davon spielten beim FC Bayern.

Patrick Strasser 30. Mai 2025 - 12:53 Uhr