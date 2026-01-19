Die Champions-League-Saison 2025/26 findet wie im bereits im vergangenen Jahr in einem neuen Format statt. Informationen zum Modus, den Prämien und TV-Übertragung erfahren Sie hier.

Diesen Pott wollen die Bayern am Ende der Saison in die Luft stemmen: Die Champions-League-Trophäe.

In der vergangenen Saison platzte für den FC Bayern der Traum vom Champions-League-Finale "dahoam" im Viertelfinale, die Münchner scheiterten unglücklich am späteren Finalisten Inter Mailand (1:2, 2:2). Zuvor musste der deutsche Rekordmeister nach der Ligaphase den Umweg über die Playoffs nehmen. Dies bleibt dem Team von Vincent Kompany in diesem Jahr höchstwahrscheinlich erspart.

Mit einem Sieg am Mittwoch (21. Januar, 21 Uhr) gegen Union Saint-Gilloise kann der FC Bayern den direkten Achtelfinal-Einzug womöglich bereits fix machen. Die Münchner hätten dann nach sieben Spieltagen 18 Punkte auf dem Konto, in der vergangenen Spielzeit reichten 16 Zähler für Rang acht.

Der FC Bayern würde sich durch eine Platzierung unter den ersten acht nicht nur zwei Extra-Spiele sparen, auch finanziell hätte ein direktes Weiterkommen erhebliche Vorteile.

Prämien, Termine, Zeitplan und Übertragung im TV und Livestream – alle Informationen zur Königsklasse.

Prämien in der Champions League 2025/26

Insgesamt werden in der gesamten Königsklassen-Saison 2,5 Milliarden Euro ausgeschüttet. Neben dem Startgeld (18,62 Millionen Euro) wird jeder Sieg in der Ligaphase mit 2,1 Millionen Euro belohnt, jedes Unentschieden mit 700.000 Euro. Nach dem Ende der Ligaphase erhalten alle Teams gemäß ihrer Platzierungen eine Prämie: Der Letztplatzierte erhält 275.000 Euro, der Vorletzte 550.000, usw.; der Sieger der Ligaphase streicht 9,9 Millionen Euro ein. Zusätzlich gibt es für alle Mannschaften, die auf den ersten acht Plätzen landen, weitere zwei Millionen Euro, für alle Teams auf den Rängen neun bis 16 eine Million Euro.

Für eine Teilnahme am Achtelfinale, die der FC Bayern, sollte er unter den besten acht Teams landen, sicher hat, werden weitere elf Millionen Euro ausgeschüttet. Zum Vergleich: Ein zusätzliches Heimspiel in den Playoffs würde dem Rekordmeister zwar Zuschauer-Einnahmen von ca. 5,2 Millionen Euro, aber auch zusätzliche Strapazen und Risiken einbringen, die man gerne vermeiden möchte.

Für das Erreichen der Viertelfinal-Duelle weitere 12,5 Millionen Euro, für das Halbfinale 15 Millionen Euro, für den Finaleinzug 18,5 Millionen Euro und für den Gewinn der Königsklasse nochmal 6,5 Millionen Euro.

Zusätzlich wird eine sogenannte Wertprämie in Höhe von 853 Millionen Euro anteilig unter den 36 Klubs ausgeschüttet. Diese setzt sich zusammen aus dem Klub-Koeffizienten der Uefa sowie dem Verkauf der Medienrechte. Der letztjährige Titelträger Paris Saint-Germain kam in der vergangenen Champions-League-Saison insgesamt auf eine Prämie in Höhe von 98,55 Millionen Euro.

Modus der Champions League 2025/26: So funktioniert das Format

36 Teams nehmen, wie bereits in der vergangenen Saison, in der Ligaphase teil. Statt wie früher in acht verschiedenen Vorrunden-Gruppen à vier Mannschaften treten diese in einer einheitlichen Liga gegeneinander an. Jeder Verein spielt dabei gegen acht verschiedene Teams, jeweils vier Spiele davon zu Hause und vier auswärts. Hin- und Rückspiele in der Vorrunde entfallen.

Champions League: Wie erreichen die Teams das Achtelfinale 2025/26?

Die acht besten Teams qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale. Die Mannschaften auf den Plätzen neun bis 24 treten in Play-off-Duellen gegeneinander an und ermitteln acht weitere Starter für die Runde der letzten 16. Ab Rang 25 scheiden alle Teilnehmer ausnahmslos aus dem europäischen Wettbewerb aus. Ein "Absteigen" in die Europa League, wie es früher einmal möglich war, gibt es nicht.

Champions League 2025/26: Die wichtigsten Änderungen zur Vorsaison

Nach der Premieren-Saison im neuen Format nahm die Uefa für die Spielzeit 2025/26 ein paar Anpassungen vor. Bisher hatten nur in der Zwischenrunde und im Achtelfinale die Teams im Rückspiel Heimrecht, die in der Ligatabelle besser platziert waren. Dieses System wurde nun auf die restlichen K.o.-Runden bis zum Halbfinale ausgeweitet.

Die Teams der Plätze 1 bis 4 aus der Ligaphase werden auch im Viertelfinale das Heimrecht im Rückspiel haben. Dasselbe gilt im Halbfinale für die Teams der Plätze 1 und 2. Scheidet eine dieser Mannschaften früher aus dem Wettbewerb aus, übernimmt der Sieger der Begegnung das Heimrecht.

Wann finden die Spiele der Ligaphase statt?

1. Spieltag: 16. bis 18. September 2025

2. Spieltag: 30. September/1. Oktober 2025

3. Spieltag: 21./22. Oktober 2025

4. Spieltag: 4./5. November 2025

5. Spieltag: 25./26. November 2025

6. Spieltag: 9./10. Dezember 2025

7. Spieltag: 20./21. Januar 2026

8. Spieltag: 28. Januar 2026

Wann findet die K.-o.-Phase der Champions League 2025/26 statt?

Playoffs zur K.o.-Phase: 17./18 und 24./25. Februar 2026

Achtelfinale: 10./11. und 17./18. März 2026

Viertelfinale: 7./8. und 14./15. April 2026

Halbfinale: 28./29. April und 5./6. Mai 2026

Finale: 30. Mai 2026

Wo findet das Champions-League-Finale 2026 statt?

Das Finale der Königsklassen-Saison 2025/26 findet am 30. Mai in der Puskás Arena in Budapest statt. Zum ersten Mal ist damit Ungarn Gastgeber eines Endspiel der Champions League. 2023 fand bereits das Finale der Europa League in dem Stadion statt, das 2019 eröffnet worden ist.

Übertragung im TV und Livestream

Wie in den vergangenen Jahren teilen sich DAZN und Amazon Prime die Übertragungsrechte in der Königsklasse. Das Topspiel der Champions League am Dienstag übernimmt Amazon Prime, alle restlichen Spiele überträgt DAZN. Das Finale in Budapest ist bei DAZN und im Free-TV im ZDF zu sehen.