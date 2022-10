Champions League live: Viktoria Pilsen gegen FC Bayern im TV, Livestream und im AZ-Liveticker

Der FC Bayern ist in der Champions League zu Gast bei Viktoria Pilsen. TV, Stream oder Ticker – so können Sie die Begegnung am Mittwoch live sehen.

10. Oktober 2022 - 14:30 Uhr | AZ

Das Spiel zwischen Bayern und Pilsen wird live auf DAZN gezeigt. (Symbolbild) © IMAGO / Team 2

München - Nach dem 2:2 in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund ist der FC Bayern wieder in der Champions League gefordert. Am 4. Spieltag der Gruppenphase müssen die Münchner bei Viktoria Pilsen ran. Die Bilanz in der Königsklasse ist bisher makellos, mit neun Punkten aus drei Spielen steht der deutsche Rekordmeister souverän an der Tabellenspitze. Vor einer Woche setzte sich die Nagelsmann-Elf im Hinspiel gegen Pilsen souverän mit 5:0 vor heimischem Publikum durch. Viktoria Pilsen gegen FC Bayern: Anpfiff ist am Mittwoch, 12. Oktober, um 21 Uhr. So können Sie die Partie live sehen. Champions League: Viktoria Pilsen gegen FC Bayern live auf DAZN Die Partie wird live auf dem Streamingdienst DAZN übertragen. Die Vorberichte für die Begegnung beginnen um 20.15 Uhr, um 21 Uhr ist Anpfiff. Moderiert wird die Sendung von Alex Schlüter. Jan Platte kommentiert das Duell, Ex-Bayern-Profi Sandro Wagner fungiert als Experte. Pilsen gegen Bayern im Liveticker der AZ Wie gewohnt können Sie das Spiel des deutschen Rekordmeisters natürlich auch im Liveticker der AZ verfolgen.