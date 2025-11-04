Champions League live: Paris Saint-Germain gegen FC Bayern im TV, Liveticker und Stream

Der FC Bayern trifft am 4. November auf Paris Saint-Germain. TV, Stream oder Ticker – so können Sie das Spiel der Münchner live verfolgen.

Das absolute Topspiel für den FC Bayern in der Champions League steht an! Die Münchner sind am Dienstag in der Ligaphase der Königsklasse bei Paris Saint-Germain zu Gast.

Anpfiff ist am November, 4. November, um 21 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

Keine Übertragung im Free-TV

Die Begegnung des FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Live-Übertragung auf Amazon Prime Video

Amazon Prime hat sich die exklusiven Übertragungsrechte für das Spitzenspiel am Dienstagabend gesichert. Die Vorberichte für die Begegnung beginnen um 20 Uhr, um 21 Uhr ist Anpfiff.

Jonas Friedrich moderiert die Sendung zusammen mit Matthias Sammer, Mats Hummels, Matthias Sammer und Tabea Kemme. Hannes Herrmann kommentiert die Partie, Benedikt Höwedes agiert als Experte.