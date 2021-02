Champions League live: Lazio Rom gegen FC Bayern im TV, Stream und Ticker

Der FC Bayern muss am Dienstag im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Lazio Rom ran. So können Sie das Spiel live verfolgen.

München - Die Terminhatz des FC Bayern geht weiter! Nur drei Tage nach der bitteren 1:2-Niederlage in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt ist der Rekordmeister in der Champions League gefordert.

Der Titelverteidiger, der sich als Tabellenerster souverän für die K.o.-Phase qualifiziert hat, ist am Dienstag im Achtelfinal-Hinspiel bei Lazio Rom zu Gast. In Italiens Hauptstadt gilt es für die Flick-Elf sich eine gute Ausgangssituation fürs Rückspiel am 17. März in der Allianz Arena zu verschaffen. Anpfiff der Partie ist um 21 Uhr!

Champions League live: Lazio Rom gegen FC Bayern im TV bei Sky und im Stream

Das Auswärtsspiel des Rekordmeisters ist nicht im Free-TV zu sehen. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Partie aber in voller Länge. Bereits ab 19.30 Uhr starten die Vorberichte auf Sky Sport 1, ab 20.50 Uhr läuft das Spiel exklusiv auf Sky Sport 2. Kommentiert wird die Begegnung von Wolff-Christoph Fuss. Als Kunde von Sky können sie das Spiel auch im Livestream per App auf Sky go sehen.

Zudem bietet der Pay-TV-Sender allen Bayern-Fans spontan die Möglichkeit, das Achtelfinal-Hinspiel im Stream via Sky-Ticket zu verfolgen, ein Abo ist ab 9,99 Euro monatlich erhältlich.

Champions League live: Lazio Rom gegen FC Bayern im AZ-Liveticker

Das Spiel zwischen Bayern und Lazio können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker mitverfolgen.