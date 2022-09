Champions League live: Inter Mailand gegen FC Bayern im TV, Livestream und im AZ-Liveticker

Der FC Bayern ist am ersten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase bei Inter Mailand gefordert. TV, Stream oder Ticker – so können Sie die Begegnung am Mittwochabend live sehen.

05. September 2022 - 10:11 Uhr | AZ

Das Spiel zwischen Bayern und Inter wird live auf DAZN gezeigt. (Symbolbild) © IMAGO / Team 2

München - Nach der Bundesliga ist vor der Champions League: Die nächste englische Woche für den FC Bayern, denn bereits am Mittwochabend geht es für die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann gegen Inter Mailand. Gelingt den Bayern nach zuletzt zwei Unentschieden in der Liga (jeweils 1:1 gegen Gladbach und Union Berlin) jetzt wieder ein Dreier? Inter Mailand gegen FC Bayern: Anpfiff ist am Mittwoch, 7. September, um 21 Uhr. Champions League: Inter Mailand gegen FC Bayern live auf DAZN Die Partie der Bayern bei Inter Mailand wird exklusiv beim Streaming-Dienst DAZN gezeigt. Die Vorberichterstattung beginnt um 20.15 Uhr. Laura Wontorra moderiert die Sendung, Uli Hebel wird als Kommentator im Einsatz sein – unterstützt von Ex-Bayern-Profi Michael Ballack als Experte. Inter gegen Bayern im Liveticker der AZ Wie gewohnt können Sie das Spiel des deutschen Rekordmeisters natürlich auch im Liveticker der AZ verfolgen.