Champions League live: FC Villareal gegen FC Bayern im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Bayern trifft in der Champions League am Mittwoch auf den FC Villareal. TV, Stream oder Ticker – so können Sie das Spiel live sehen.

04. April 2022 - 12:27 Uhr | AZ

Das Spiel zwischen Bayern und Villareal wird live auf DAZN gezeigt. (Symbolbild) © IMAGO / Team 2

München - Nur vier Tage nach dem 4:1-Sieg gegen den SC Freiburg ist der FC Bayern wieder in der Champions League gefordert. Am Mittwochabend sind die Münchner im Viertelfinal-Hinspiel beim FC Villareal zu Gast. Dort versucht der deutsche Rekordmeister, sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 12. April in München zu erspielen. FC Villareal gegen FC Bayern: Anpfiff im Estadio de la Cerámica ist am 06. April um 21 Uhr. Champions League: FC Villareal gegen FC Bayern live auf DAZN Das Champions-League-Viertelfinale wird nicht live im Free-TV übertragen. Der Streamingdienst DAZN überträgt die Partie am Mittwochabend live. Die Vorberichte beginnen um 20.30 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Alex Schlüter. Jan Platte kommentiert das Top-Duell, Sandro Wagner fungiert als Co-Kommentator. Lesen Sie auch Vor CL-Viertelfinale: Bayern-Gegner Villarreal verliert bei Levante FC Villareal gegen FC Bayern im Liveticker der AZ Wie gewohnt können Sie das Spiel des deutschen Rekordmeisters natürlich auch im Liveticker der AZ verfolgen.