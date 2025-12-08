Champions League live: FC Bayern München gegen Sporting Lissabon im TV, Liveticker und Stream

Der FC Bayern trifft in der Champions League auf Sporting Lissabon. TV, Stream oder Ticker – so können Sie das Spiel der Münchner live verfolgen.

DAZN überträgt das Spiel zwischen dem FC Bayern und Sporting Lissabon live. (Symbolbild)

Kann der FC Bayern den nächsten Sieg in der Ligaphase der Champions League einfahren? Die Münchner treffen am Dienstagabend auf Sporting Lissabon.

Anpfiff ist am Dienstag, 9. Dezember, um 18.45 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

Keine Übertragung im Free-TV

Die Begegnung des FC Bayern München gegen Arsenal London wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Auf der Streaming-Plattform DAZN

Die Partie wird live auf der Streaming-Plattform DAZN übertragen. Die Vorberichte für die Begegnung beginnen um 18 Uhr, um 18.45 Uhr ist Anpfiff. Laura Wontorra moderiert die Sendung zusammen mit Experte Sami Khedira. Freddy Harder kommentiert das Spiel.