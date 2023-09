Champions League live: FC Bayern München gegen Manchester United im TV, Liveticker und Livestream

Der FC Bayern spielt am ersten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase gegen Manchester United. TV, Stream oder Ticker – so können Sie das Spiel der Münchner am Mittwoch live verfolgen.

18. September 2023 - 16:25 Uhr | AZ

DAZN überträgt die Partie zwischen dem FC Bayern und Manchester United live aus der Allianz Arena. © imago/Sven Simon

München - Englische Woche für den FC Bayern! Nach dem 2:2 im Bundesliga-Topspiel gegen Bayer Leverkusen wartet auf die Münchner der nächste Kracher. Am ersten Spieltag der Gruppenphase der Champions League ist Manchester United in der Allianz Arena zu Gast. Anpfiff ist am Mittwoch, 20. September, um 21 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen. Champions League: FC Bayern gegen Manchester United im Free-TV Das Topspiel gegen Manchester United wird nicht live im Free-TV zu sehen sein. Champions League: FC Bayern München gegen Manchester United im Livestream Nur Abonnenten vom Anbieter DAZN können das Spiel des FC Bayern gegen Manchester United live und in voller Länge im Livestream sehen. Champions League: Bayern München gegen Manchester United im Liveticker der AZ Natürlich können Sie wie gewohnt das Topspiel des FC Bayern gegen Manchester United auch im Liveticker der AZ verfolgen.