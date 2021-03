Champions League live: FC Bayern München gegen Lazio Rom im TV, Stream und Ticker

Der FC Bayern empfängt am Mittwoch Lazio Rom zum Achtelfinal-Rückspiel in der Allianz Arena. So können Sie das Champions-League-Spiel live verfolgen.

München - Die Königsklasse steht an! Am Mittwochabend trifft Titelverteidiger FC Bayern im Achtelfinale der Champions League auf Lazio Rom. Durch den 4:1-Auswärtssieg im Hinspiel haben sich die Münchner bereits eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel verschafft. Ohnehin läuft es gerade für die Flick-Elf, in Bremen feierten die Bayern den vierten Pflichtspiel-Sieg in Serie bei einer Tordifferenz von 16:5.

Anpfiff der Partie ist um 21 Uhr!

Champions League live: FC Bayern gegen Lazio Rom im TV bei Sky und im Stream

Das Heimspiel des Rekordmeisters ist nicht im Free-TV zu sehen. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Partie aber in voller Länge. Als Kunde von Sky können Sie das Spiel auch im Livestream per App auf Sky Go sehen.

Zudem bietet der Pay-TV-Sender allen Fans spontan die Möglichkeit, das Spiel im Stream via Sky-Ticket zu verfolgen, ein Abo ist ab 9,99 Euro monatlich erhältlich.

Champions League live: FC Bayern gegen Lazio Rom im AZ-Liveticker

Das Spiel zwischen Bayern und Rom können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker mitverfolgen.