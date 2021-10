Champions League live: FC Bayern München gegen Benfica Lissabon im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem 5:2-Sieg gegen Union Berlin in der Bundesliga empfängt der FC Bayern am Dienstag in der Champions League Benfica Lissabon. So können Sie die Partie live verfolgen.

31. Oktober 2021 - 15:59 Uhr | AZ

Das Spiel der Bayern gegen Benfica wird nicht im Free-TV übertragen. (Symbolbild) © dpa