Champions League live: FC Bayern gegen Viktoria Pilsen im TV, Livestream und im AZ-Liveticker

Der FC Bayern empfängt in der Champions League Viktoria Pilsen. TV, Stream oder Ticker – so können Sie die Begegnung am Dienstag live sehen.

03. Oktober 2022 - 12:36 Uhr | AZ

Das Spiel zwischen Bayern und Pilsen wird live auf DAZN gezeigt. (Symbolbild) © IMAGO / Team 2

München - Beim FC Bayern geht es Schlag auf Schlag: Nach dem 4:0-Erfolg der Münchner am vergangenen Wochenende gegen Bayer Leverkusen wartet nun bereits die nächste Aufgabe auf den deutschen Rekordmeister. Am Dienstag ist Viktoria Pilsen in der Champions League zu Gast, die Tschechen gehen als klarer Außenseiter in die Partie. FC Bayern gegen Viktoria Pilsen: Anpfiff ist am Dienstag, 4. Oktober, um 18.45 Uhr. So können Sie die Partie live sehen. Champions League: FC Bayern gegen Viktoria Pilsen live auf DAZN Das dritte CL-Gruppenspiel der Bayern ist nicht im Free-TV zu sehen. Die Partie wird live auf dem Streaming-Sender DAZN gezeigt. Die Vorberichte für die Begegnung beginnen bereits um 18 Uhr, um 18.45 Uhr ist Anpfiff. Bayern gegen Pilsen im Liveticker der AZ Wie gewohnt können Sie das Spiel des deutschen Rekordmeisters natürlich auch im Liveticker der AZ verfolgen.