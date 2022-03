Champions League live: FC Bayern gegen RB Salzburg im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Bayern trifft im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League auf RB Salzburg. TV, Stream oder Ticker – so können Sie das Spiel live sehen.

München - Nur drei Tage nach dem 1:1 in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen geht es für den FC Bayern in der Champions League weiter. Nach dem 1:1 im Achtelfinal-Hinspiel gegen RB Salzburg benötigen die Münchner am Dienstagabend einen Sieg in der Allianz Arena, um in das Viertelfinale der Königsklasse einzuziehen.

FC Bayern gegen RB Salzburg: Anpfiff in der Allianz Arena ist am 8. März um 21 Uhr.

Champions League: Amazon Prime überträgt Bayern gegen Salzburg

Das Achtelfinal-Duell wird nicht live im Free-TV übertragen.

Amazon Prime hat sich die exklusiven Übertragungsrechte für alle Spitzenspiele am Dienstagabend gesichert – so auch für die Partie zwischen Bayern und Salzburg. Um 20 Uhr beginnt die Übertragung aus der Allianz Arena.

FC Bayern gegen RB Salzburg im Liveticker der AZ

Wie gewohnt können Sie das Spiel des deutschen Rekordmeisters natürlich auch im Liveticker der AZ verfolgen.