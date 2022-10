Champions League live: FC Bayern gegen Inter Mailand im TV, Livestream und Liveticker

Letzter Spieltag in der Champions-League-Gruppenphase: Der FC Bayern empfängt am Dienstagabend Inter Mailand in der Allianz Arena. TV, Stream oder Ticker – so können Sie die Begegnung live sehen.

31. Oktober 2022 - 11:45 Uhr | AZ

Das Spiel der Bayern in der Champions League wird live und exklusiv bei Amazon Prime Video übertragen. (Symbolbild) © IMAGO / Sportimage

München - Die Königsklasse ruft: Nach dem 6:2-Erfolg in der Bundesliga gegen Mainz 05 geht es für den FC Bayern in der Champions League weiter. Am Dienstag empfängt der deutsche Rekordmeister Inter Mailand zum letzten Spieltag der Gruppenphase in der Allianz Arena. Beide Teams sind bereits vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert, die Elf von Julian Nagelsmann sogar als Gruppensieger. FC Bayern gegen Inter Mailand: Anpfiff in der Allianz Arena ist am Dienstag, 1. November, um 21 Uhr. So können Sie die Partie live sehen. Champions League: FC Bayern gegen Inter Mailand live auf Amazon Prime Das Spiel wird nicht live im Free-TV übertragen. Amazon Prime hat sich die exklusiven Übertragungsrechte für alle Spitzenspiele am Dienstagabend gesichert. So wird auch das Topduell zwischen dem FC Bayern und Inter Mailand live bei Amazon Prime Video gezeigt. Die Vorberichte beginnen um 20 Uhr, Anpfiff ist um 21 Uhr in der Allianz Arena. FC Bayern gegen Inter Mailand im Liveticker der AZ Wie gewohnt können Sie das Spiel des FC Bayern natürlich auch im Liveticker der AZ verfolgen.