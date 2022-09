Champions League live: FC Bayern gegen FC Barcelona im TV, Livestream und im AZ-Liveticker

Der FC Bayern empfängt am 2. Spieltag der Gruppenphase der Champions League Robert Lewandowski und den FC Barcelona. TV, Stream oder Ticker – so können Sie die Begegnung am Dienstag live sehen.

München - Am Dienstagabend kommt es zur mit Spannung erwarteten Rückkehr von Robert Lewandowski in die Allianz Arena. Wie es der Zufall so wollte, wurde der zweimalige Fifa-Weltfußballer mit dem FC Barcelona in die Gruppe des FC Bayern gelost.

Bei den Münchnern ist die Stimmung nach zuletzt drei Unentschieden in der Bundesliga einigermaßen angespannt, der Start in die Königsklasse bei Inter Mailand (2:0) in der vergangenen Woche verlief hingegen vielversprechend. Auch die Katalanen gewannen ihr Auftaktspiel, Lewandowski steuerte zum 5:1-Sieg gegen Viktoria Pilsen sogar drei Treffer bei. Können die Bayern ihre einstige Torgarantie aufhalten?

FC Bayern gegen FC Barcelona: Anpfiff ist am Dienstag, 13. September, um 21 Uhr. So können Sie die Partie live sehen:

Champions League: FC Bayern gegen FC Barcelona live im TV bei Amazon Prime streamen

Die Partie der Bayern gegen den FC Barcelona wird exklusiv bei Amazon Prime Video übertragen. Für Prime-Kunden ist die Partie ohne Zusatzkosten zu sehen. Die Vorberichterstattung beginnt um 19.30 Uhr.

Bayern gegen FC Barcelona im Liveticker der AZ

Wie gewohnt können Sie das Spiel des deutschen Rekordmeisters natürlich auch im Liveticker der AZ verfolgen.