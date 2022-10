Champions League live: FC Barcelona gegen FC Bayern im TV, Livestream und Liveticker

Rückspiel in der Champions-League-Gruppenphase: Der FC Bayern gastiert am Mittwoch beim FC Barcelona mit Ex-Angreifer Robert Lewandowski. TV, Stream oder Ticker – so können Sie die Begegnung live sehen.

25. Oktober 2022 - 09:03 Uhr | AZ

Das Spiel des FC Bayern in Barcelona wird live auf DAZN gezeigt. (Symbolbild) © imago images/Sven Simon

München - Die europäische Bühne ruft: Nach dem geht es für den FC Bayern in der Champions League weiter. Im Bewusstsein vor vier Siegen in Serie treten die Münchner (zwölf Punkte) am Mittwoch beim FC Barcelona (vier Punkte) an, der nach dem 3:3 gegen Inter Mailand mächtig um den Einzug ins Achtelfinale zittern muss. Denn bei einer Niederlage und einem gleichzeitigen Remis von Inter (sieben Punkte) gegen Schlusslicht Viktoria Pilsen(null Punkte) ist die Champions-League-Saison für die Spanier bereits Geschichte. Mehr denn je braucht die Mannschaft nun die Tore von Ex-Bayern-Stürmer Robert Lewandowski. Das Hinspiel gewann der FC Bayern mit 2:0, FC Barcelona gegen FC Bayern: Anpfiff im Camp Nou ist am Mittwoch, 26. Oktober, um 21 Uhr. So können Sie die Partie live sehen. Champions League: FC Barcelona gegen FC Bayern live auf DAZN Das Gruppen-Rückspiel der Bayern in Barcelona wird live auf DAZN übertragen. Um 20.15 Uhr beginnt die Vorberichterstattung, Jan Platte kommentiert die Begegnung. FC Barcelona gegen FC Bayern im Liveticker der AZ Wie gewohnt können Sie das Spiel des FC Bayern natürlich auch im verfolgen.