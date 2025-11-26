Champions League live: FC Arsenal gegen FC Bayern München im TV, Liveticker und Stream
Kann der FC Bayern seine Spitzenposition in der Ligaphase der Champions League verteidigen? Die Münchner treffen am Mittwochabend auf Arsenal London.
Anpfiff ist am Mittwoch, 26. November, um 21 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.
Keine Übertragung im Free-TV
Die Begegnung des FC Bayern München gegen Arsenal London wird nicht im Free-TV zu sehen sein.
Auf der Streaming-Plattform DAZN
Die Partie wird live auf der Streaming-Plattform DAZN übertragen. Die Vorberichte für die Begegnung beginnen um 20 Uhr, um 21 Uhr ist Anpfiff. Max Siebald moderiert die Sendung zusammen mit Experte Michael Ballack. Freddy Harder kommentiert das Spiel.
