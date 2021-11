Champions League live: Dynamo Kiew gegen FC Bayern im TV, Livestream und Liveticker

Englische Woche für den FC Bayern: Am Dienstag müssen die Münchner in der Champions League bei Dynamo Kiew ran. So können Sie die Partie live verfolgen.

22. November 2021 - 14:53 Uhr | AZ

Das Spiel zwischen Bayern und Kiew wird auf DAZN gezeigt. (Symbolbild) © IMAGO / Team 2

München - Der vorletzte Spieltag in der Champions-League-Gruppenphase steht an, für den FC Bayern geht es zu Dynamo Kiew. Die Münchner sind mit vier Siegen aus vier Spielen bereits für das Achtelfinale qualifiziert, der Gegner aus der Ukraine hat mit bisher lediglich einem Punkt zwar noch Chancen aufs Weiterkommen – wirklich hoch sind diese allerdings nicht. Dass die Bayern aber schlagbar sind, hat erst der FC Augsburg am vergangenen Freitag bewiesen. Zudem plagen den deutschen Rekordmeister massive Personalprobleme: Etliche Stars befinden sich momentan in Corona-Quarantäne, darunter unter anderem die Stammspieler Joshua Kimmich und Serge Gnabry. Zudem fehlt Abwehrspieler Dayot Upamecano gesperrt. Ein Selbstläufer wird die Partie in der Ukraine also nicht. Anpfiff in Kiew ist bereits um 18.45 Uhr. Champions League live: Dynamo Kiew gegen FC Bayern auf DAZN Die Partie zwischen Kiew und Bayern wird live und exklusiv auf DAZN gezeigt. Die Übertragung startet um 18.15 Uhr. Neben dem Stream ist das Spiel auch auf DAZN1, dem linearen TV-Kanal des Streaming-Anbieters, zu sehen. Partie zwischen Kiew und Bayern auch im Liveticker der AZ Wie gewohnt können Sie das Spiel des deutschen Rekordmeisters natürlich auch im Liveticker der AZ verfolgen.