Champions League live: Benfica Lissabon gegen FC Bayern München im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem Sieg im Topspiel gegen Bayer 04 Leverkusen geht es für den FC Bayern in der Champions League weiter. Am Mittwoch sind die Münchner zu Gast bei Benfica Lissabon. So können Sie die Partie live verfolgen.

18. Oktober 2021 - 10:54 Uhr | AZ

Das Spiel zwischen Bayern und Lissabon wird auf DAZN gezeigt. (Symbolbild) © IMAGO / Team 2

München - Im Bundesliga-Topspiel hat der FC Bayern den zuvor noch punktgleichen Gastgebern aus Leverkusen deutlich die Grenzen aufgezeigt. Durch einen 5:1-Auswärtserfolg bei der Werkself konnten die Münchner ihre Tabellenführung weiter ausbauen. Am Mittwoch ist der deutsche Rekordmeister nun wieder in der Champions League gefordert. Nach zwei Siegen zum Auftakt geht es am 3. Spieltag der Gruppenphase zu Benfica Lissabon. Die Portugiesen liegen derzeit mit vier Punkten auf Rang zwei hinter dem FC Bayern. Anpfiff der Partie ist am 20. Oktober um 21 Uhr. Lesen Sie auch Transfer-News zum FC Bayern: Völler-Machtwort! Champions League live: Benfica Lissabon gegen FC Bayern auf DAZN Die Partie wird live und ausschließlich auf DAZN übertragen. Der Vorbericht für die Begegnung beginnt um 20.30 Uhr, um 21 Uhr ist Anpfiff. Neben Moderatorin Laura Wontorra und Kommentator Uli Hebel ist Sandro Wagner als Experte im Einsatz. Partie zwischen Lissabon und Bayern auch im Liveticker der AZ Wie gewohnt können Sie das Spiel des deutschen Rekordmeisters gegen Lissabon natürlich auch im Liveticker der AZ verfolgen.