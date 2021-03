Champions League: Fußballerinnen vor Viertelfinaleinzug

Die Fußballerinnen des FC Bayern können für das Viertelfinale der Champions League planen. Die Münchnerinnen gewannen am Donnerstag das Hinspiel bei Kasygurt Schymkent in Kasachstan mit 6:1 (2:0) und feierten ihren 19. Pflichtspielsieg nacheinander. Das Achtelfinal-Rückspiel am Mittwoch (18.15 Uhr) im Stadion am FC Bayern Campus ist nur noch Formsache. Am 12. März werden dann die Viertel- und Halbfinals ausgelost.

04. März 2021 - 10:10 Uhr | dpa

Lineth Beerensteyn (r) in Aktion. © Adam Pretty/Getty Images Europe/Pool/dpa/Archivbild

Schymkent Lineth Beerensteyn brachte die Münchnerinnen in der zehnten Minute in Schymkent in Führung, Lea Schüller (27.) erhöhte noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel trafen Linda Dallmann (47./90./Handelfmeter), Hanna Glas (62.) und Bayern-Debütantin Karolina Lea Vilhjalmsdottir (67.) für die Mannschaft von Trainer Jens Scheuer. Rachael Kundananji (81.) gelang für die Kasachinnen nur der Ehrentreffer. © dpa-infocom, dpa:210304-99-683018/2