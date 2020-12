Champions League: Bayern-Fußballerinnen besiegen Amsterdam

Die Fußballerinnen des FC Bayern sind erfolgreich in die Champions League gestartet. Die Münchnerinnen gewannen am Donnerstagabend das Hinspiel im Sechzehntelfinale mit 3:1 (0:0) bei Ajax Amsterdam. Nach elf Siegen in Bundesliga und DFB-Pokal in Serie konnte die Mannschaft von Trainer Jens Scheuer damit einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen.

10. Dezember 2020 - 20:19 Uhr | dpa

