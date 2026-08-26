Champions-League-Auslosung im Liveblog: Auf wen trifft der FC Bayern in der Ligaphase?

Am Donnerstagabend wird in Monaco die Ligaphase für die kommende Champions-League-Saison ausgelost. Auf welche Gegner trifft der FC Bayern? Die AZ hält Sie hier im Liveblog auf dem Laufenden.

Losglück oder Hammer-Gegner? Am Donnerstagabend erfährt unter anderem der FC Bayern, auf wen er in der Ligaphase der kommenden Champions-League-Saison treffen wird. Die Gegner des deutschen Rekordmeisters werden im Rahmen der Auslosung in Monaco ermittelt, los geht's um 18 Uhr. Die AZ hält Sie hier im Liveblog auf dem Laufenden!

+++ Alle Infos zur Auslosung +++

Seit der bereits erwähnten Modus-Änderung vor zwei Jahren gestaltet sich die Auslosung etwas komplizierter, als noch vor einigen Jahren. Wir haben alle Infos dazu in einem ausführlichen Artikel übersichtlich für Sie zusammengefasst!

+++ FC Bayern drohen bereits in der Ligaphase harte Brocken +++

Aufgrund des geänderten Modus, der vor zwei Jahren eingeführt wurde, drohen dem FC Bayern bereits in der Ligaphase anspruchsvolle Aufgaben. Obwohl die Münchner in Topf eins gesetzt sind, könnten sie zum Beispiel auf Manchester United, den portugiesischen Meister FC Porto oder Europa-League-Sieger Aston Villa treffen.

+++ Willkommen im Liveblog +++

Hallo und herzlich willkommen im Liveblog zur diesjährigen Champions-League-Auslosung! Am Donnerstagabend werden in Monaco die Gegner aller 32 Teams in der Ligaphase ermittelt. Auch der FC Bayern wird erfahren, auf wen er in den ersten acht Partien der Königsklasse treffen wird.