Champions League am Mittwoch live: FC Bayern gegen FC Barcelona im TV, Livestream und Liveticker

Zum Abschluss der Champions-League-Gruppenphase trifft der FC Bayern in der Allianz Arena auf den FC Barcelona. So können Sie die Partie live verfolgen.

München - Nach dem knappen Sieg im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund (3:2) geht es für den FC Bayern am Mittwoch in der Champions League weiter.

Am sechsten und somit letzten Spieltag der Gruppenphase ist der FC Barcelona in München zu Gast. Während der deutsche Rekordmeister bereits als Tabellenerster für das Achtelfinale qualifiziert ist, kämpfen die Katalanen im Fernduell mit Benfica Lissabon noch ums Weiterkommen in der Königsklasse.

Anpfiff in der Allianz Arena ist am Mittwoch um 21 Uhr.

Champions League live: FC Bayern München gegen FC Barcelona bei DAZN

Die Partie wird live auf dem kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN übertragen. Die Vorberichte für die Begegnung beginnen um 20.30 Uhr, um 21 Uhr ist Anpfiff.

Moderiert wird die Sendung von Laura Wontorra. Jan Platte kommentiert das Top-Duell, Ex-Bayern-Profi Sandro Wagner fungiert als Co-Kommentator.

Bayern gegen Barcelona auch im Liveticker der AZ

Wie gewohnt können Sie das Spiel des deutschen Rekordmeisters natürlich auch im Liveticker der AZ verfolgen.