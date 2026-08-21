Champions League 2026/27: Auslosung, Termine und Modus-Änderungen im Überblick

Die Champions-League-Saison 2026/27 findet wie im bereits in den vergangenen zwei Jahren in einem neuen Format statt. Die Gruppen- wird erneut durch eine Ligaphase ersetzt. Informationen zum Modus, der Auslosung und TV-Übertragung erfahren Sie hier.

In der vergangenen Saison platzte für den FC Bayern der Traum vom Champions-League-Finale im Halbfinale gegen den späteren Sieger Paris Saint-Germain. Zuvor spielten die Münchner ein eindrucksvolles Turnier und schlossen die Ligaphase auf Rang zwei ab.

Teilnehmer, Termine, Zeitplan und Übertragung im TV und Livestream – alle Informationen zur Königsklasse.

Modus der Champions League 2026/27: So funktioniert das Format

Wie bereits in den vergangenen zwei Spielzeiten nehmen 36 Teams in der Ligaphase teil. Statt wie früher in acht verschiedenen Vorrunden-Gruppen à vier Mannschaften treten diese in einer einheitlichen Liga gegeneinander an. Jeder Verein spielt dabei gegen acht verschiedene Teams, jeweils vier Spiele davon zu Hause und vier auswärts. Hin- und Rückspiele in der Vorrunde entfallen.

So läuft die Champions-League-Auslosung 2026/27 – Termine und Details

Die Auslosung findet am 27. August um 18 Uhr in Monaco statt. Eine Software ist für die Zuteilung der Gegner zuständig. Die Teams werden zunächst in vier verschiedene Lostöpfe zu je neun Mannschaften eingeteilt. Nur der Titelverteidiger (Paris Saint-Germain) ist automatisch in Topf eins gesetzt, die weiteren Teilnehmer werden nach dem Uefa-Koeffizienten in die jeweiligen Lostöpfe eingeteilt. Der FC Bayern hat seinen Platz in Lostopf eins sicher. Borussia Dortmund verpasst diesen knapp und führt stattdessen den zweiten Topf an, RB Leipzig befindet sich im dritten Topf und der VfB Stuttgart ist in Topf vier.

Jedes Team wird nacheinander mit klassischen Kugeln gezogen, der Computer teilt dann aber jedem gezogenen Team acht Gegner zu. Jede Mannschaft trifft auf zwei Vereine aus jedem Topf für je ein Heim- und Auswärtsspiel. In der Ligaphase können Mannschaften aus dem eigenen Land nicht aufeinandertreffen. Zudem gibt es maximal zwei Spiele gegen Gegner aus demselben Land.

Wie erreichen die Teams das Achtelfinale 2026/27?

Die acht besten Teams qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale. Die Mannschaften auf den Plätzen neun bis 24 treten in Play-off-Duellen gegeneinander an und ermitteln acht weitere Starter für die Runde der letzten 16. Ab Rang 25 scheiden alle Teilnehmer ausnahmslos aus dem europäischen Wettbewerb aus. Ein "Absteigen" in die Europa League, wie es früher einmal möglich war, gibt es nicht. Aus der Achtelfinal-Auslosung ergibt sich auch der restliche Turnierpfad bis zum Finale.

Gibt es Änderungen zur Vorsaison?

Nach der Premieren-Saison im neuen Format nahm die Uefa für die vergangene Spielzeit ein paar Anpassungen vor. In der Saison 2024/25 hatten nur in der Zwischenrunde und im Achtelfinale die Teams im Rückspiel Heimrecht, die in der Ligatabelle besser platziert waren. Dieses System wurde auf die restlichen K.o.-Runden bis zum Halbfinale ausgeweitet.

So hatten in der Saison 2025/26 die Teams, die in der Ligaphase die Plätze 1 bis 4 belegt hatten auch im Viertelfinale das Heimrecht im Rückspiel. Dasselbe galt im Halbfinale für die Teams der Plätze 1 und 2. Schied eine dieser Mannschaften früher aus dem Wettbewerb aus, übernahm der Sieger der Begegnung das Heimrecht. An dieser Regelung wird auch in diesem Jahr festgehalten.

Wann finden die Spiele der Ligaphase statt?

1. Spieltag: 8. bis 10. September 2026

2. Spieltag: 13. /14. Oktober 2026

3. Spieltag: 20./21. Oktober 2026

4. Spieltag: 3./4. November 2026

5. Spieltag: 24./25. November 2026

6. Spieltag: 8./9. Dezember 2026

7. Spieltag: 19./20. Januar 2027

8. Spieltag: 27. Januar 2027

Wann findet die K.-o.-Phase statt?

Playoffs zur K.o.-Phase: 16./17 und 23./24. Februar 2027

Achtelfinale: 9./10. und 16./17. März 2027

Viertelfinale: 6./7. und 13./14. April 2027

Halbfinale: 27./28. April und 4./5. Mai 2027

Finale: 5. Juni 2027

Wo findet das Champions-League-Finale 2027 statt?

Das Finale der Königsklassen-Saison 2026/27 findet am 5. Juni im Estadio Metropolitano in Madrid statt. Die Heimspielstätte von Atletico Madrid war bereits 2019 Austragungsort des Champions-League-Finales, Harry Kane unterlag damals mit Tottenham Hotspur 0:2 gegen den FC Liverpool.

Übertragung im TV und Livestream

Wie in den vergangenen Jahren teilen sich DAZN und Amazon Prime die Übertragungsrechte in der Königsklasse. Das Topspiel der Champions League am Dienstag übernimmt Amazon Prime, alle restlichen Spiele, sowie die Konferenz überträgt DAZN. Das Finale in Madrid ist zudem im ZDF zu sehen.