Bundesliga-Spieltage terminiert: FC Bayern mit zwei Topspielen im Oktober

Der Bundesliga e.V. hat die Spieltage fünf bis elf der Saison 2026/27 terminiert. Auch das Zweitrunden-Duell im DFB-Pokal wurde zeitgenau angesetzt. Der Spielplan des FC Bayern im Überblick.

Der FC Bayern kann bis Ende November planen! Der Bundesliga e.V. hat am Donnerstag die Spieltage fünf bis elf zeitgenau terminiert.

Nach der Länderspielpause sind die Münchner am Samstagnachmittag (10. Oktober, 15.30 Uhr) im bayerischen Derby beim FC Augsburg zu Gast. Eine Woche später steigt in der Allianz Arena das Topspiel am Samstagabend (17. Oktober, 18.30 Uhr) gegen RB Leipzig. Acht Tage später muss der FC Bayern beim SC Freiburg an einem Sonntag (25. Oktober, 17.30 Uhr) antreten. Es folgt das nächste Topspiel in Fröttmaning: Der Deutsche Meister empfängt Vizemeister Borussia Dortmund am 31. Oktober (18.30 Uhr).

Bayern-Heimspiel an einem Freitagabend im November

Vor der nächsten Länderspielpause im November tritt der FC Bayern am Samstagnachmittag (07. November, 15.30 Uhr) beim 1 .FSV Mainz 05 an. Der 1. FC Köln ist zwei Wochen später an einem Freitagabend (20. November, 20.30 Uhr) zu Gast in München. Ende November (28. November, 15.30 Uhr) reist der Rekordmeister am Samstagnachmittag in den hohen Norden zum Hamburger SV.

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Auch die Zweitrundenspiele im DFB-Pokal wurden zeitgenau angesetzt. Titelverteidiger FC Bayern trifft am 28. Oktober auf den 1. FC Magdeburg. Losfee Bastian Schweinsteiger bescherte den Münchnern bei der Auslosung ein Heimspiel.Neben Sky überträgt auch die ARD die Partie im Free-TV. Dies geht aus den am Donnerstag vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) bekannt gegebenen Ansetzungen hervor.

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Spielplan: Alle Spiele des FC Bayern im Überblick